Melyssa Pinto da más detalles sobre su salud tras pasar por un ingreso hospitalario

Hace un mes nos enterábamos de que Melyssa Pinto había sido hospitalizada tras sufrir fuertes dolores abdominales. En estas semanas se ha estado sometiendo a distintas pruebas para encontrar el origen de su dolencia. Todavía no tiene un diagnóstico, pero parece que las opciones se van reduciendo.

Ha sido ella misma la que ha querido informar a sus seguidores del proceso que está siguiendo porque es consciente de la preocupación que ha causado con las últimas molestias que ha compartido.

"Me han hecho analíticas y me van a hacer pruebas. Pronto sabremos qué es, porque ahora no saben bien. Me dijeron que podía ser que de cuando me operaron del riñón de pequeñita se podrían haber hecho algunas bridas en el intestino o la enfermedad de Crohn", informaba sobre las dos opciones que están barajando los médicos.

En proceso de informarse

Con esas dos posibilidades, ya se ha puesto a investigar para estar enterada de todo, cuando le den el diagnóstico final. "No tengo mucha idea, pero sé que hay mucha gente que la padece y por lo que me he informado es algo que se puede llevar", aseguraba sobre la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que provoca que ciertas partes del tubo digestivo se inflamen.

"Ya os contaré cuando me diagnostiquen lo que sea", aseguraba antes de ar las gracias por todas las muestras de cariño. Ella parece haberse preparado para cualquiera de los dos diagnósticos, aunque mientras, sigue cumpliendo con todos sus compromisos.

Si finalmente son las bridas consecuencia de la operación de riñón que le hicieron cuando era niña, también tiene claro lo que tendrá que hacer. “Si son las bridas, necesitaré una dieta. En plan, comer mejor, que ya sabéis que yo comer muy bien, no como. Y eso sí que debería yo hacerlo", aseguraba en sus stories.

Lo importante es que den con lo que tiene para poder tratarlo y que pueda evitar, en la medida de lo posible, tener que volver a ingresar en un hospital, que esos dolores le dejan a uno hecho polvo.