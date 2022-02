Melyssa Pinto debuta como actriz junto a Macarena Gómez: “Solo me he equivocado una vez y ha sido vergonzoso”

Muchos conocieron a Melyssa Pinto cuando decidió presentarse a La isla de las tentaciones con Tom Brusse. Allí lo pasó muy mal y vivió todo un drama cuando descubrió que su chico la había sustituido por Sandra Pica.

En el amor las cosas no le fueron nada mal, pero en lo laboral las cosas no hicieron más que mejorar. De allí saltó a Supervivientes 2021 donde se convirtió en finalista y demostró una fortaleza de la que algunos dudaban.

Poco a poco se fue haciendo hueco en la televisión y eso le ha abierto las puertas también al universo cinematográfico. La influencer ya puede hablar de su debut como actriz en un cortometraje.

Está rodando Takbir, el debut como director de Jordi Calvet que cuenta con un gran elenco de actores al margen de Melyssa Pinto. Macarena Gómez, Pedro Casablanc, Xenia Tostado, Dámaso Conde e Iván Hidalgo se han convertido en sus nuevos compañeros de trabajo.

"Estoy súper contenta. Solo me he equivocado una vez en una escena y ha sido un poco vergonzoso porque yo ‘ay perdón se me ha olvidado’. Pero todas las demás ha ido súper bien, mejor de lo que me esperaba. Los actores me han arropado un montón y me siento súper agradecida", comentó en sus redes sobre su primer día de rodaje.

Una coincidencia esperada

Xenia Tostado también ha compartido alabanzas sobre sus compañeros aunque hay uno con el que le ha hecho especial ilusión coincidir y no es Melyssa. “Peeeeedroooooo…💖”, emulaba a Penélope Cruz. Aunque en esta ocasión no es Almodóvar sinon Casablanc.

“Llevaba tanto tiempo queriendo trabajar con él… Hace algo más de 7 años me salió un personaje maravilloso que tenía una extraña relación con Pedro, por fin iba a trabajar con él. Fue cuando me quede embarazada de mi niña y, aunque @diagonaltelevisio me hizo uno de los regalos más bonitos de mi carrera, lo de coincidir con Pedro no pudo ser en ese momento. Quiero mucho más @pedrocasablanc_!!! Eres, sin ningún tipo de duda, unos de los mejores actores que tiene y tendrá este país. Igual te falta un poco de pelo en la cara (;-)) pero te sobra talento y todo lo demás. #afortunadayo”, compartía llena de emoción en redes.

Ya estamos deseando ver el resultado.