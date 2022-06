Anuar Beno recordará su paso por Supervivientes por muchas cosas, pero una de las que tendrá más presente, sin duda, será el tema del fuego. Después de muchos intentos frustrados y cuando su equipo ya se sentía completamente derrotado, él apareció gritando que había hecho fuego.

La organización puso en duda la legalidad de ese fuego y le puso a prueba. Si en 24horas no lograba hacer fuego delante de las cámaras, considerarían que había hecho trampas. Pero lo consiguió, al límite, pero consiguió hacer fuego.

Ahí había quedado la cosa hasta que, durante una fuerte discusión entre Yulen Pereira y Kiko Matamoros, el colaborador de Sálvame desveló la verdad.

“Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: ‘si nos pillan todos cómplices’", sacaba a la luz.

Esa declaración y la confirmación de Ana Luque de que efectivamente había sido así, llevó a la organización a poner la decisión de la existencia de una sanción a la audiencia del programa.

Con un 91% de los votos, la audiencia decidió que Anuar debía ser castigado. Le convirtieron en el único guardián del fuego hasta nuevo aviso, día y noche.

El pesar del castigo

“No ha pasado nada y ya está el puto fuego. Es que no voy a dormir nada esta puta noche”, expresaba cuando se dio cuenta lo que implicaba el castigo. Mientras sus compañeros dormían, a él le tocaba encargarse de que el fuego no se apagara.

“¿Ves? Mira tú. Te despistas y se te está apagando”, le decía a la mañana siguiente su amigo Yulen. “Cada diez minutos gírate aquí y arréglalo”, le decía Anuar que se quejaba de que una cagada de pájaro le hizo pensar que estaba lloviendo y que, por una cosa u otra, no podía dormir.

Esa situación le ha llevado al límite y le ha provocado las lágrimas mientras estaba recostado junto a Tania Medina. “Dices, ¿qué hago aquí? De estos días que dices, me quiero ir. Me quiero ir a mi casa. Y dices, ‘venga, pues no me duermo’ y te pones a pensar en cosas de fuera y dices ‘¿qué hago aquí?’”, decía sin poder dejar de llorar.

Y la verdad es que su compañera no fue de demasiada ayuda. “Sabes que no estoy al cien por cien motivadísima para motivarte hoy”, le decía. “Te juro que para tu cabeza es una follada mental”, aseguraba él.

Menos mal que en Conexión Honduras le dijeron que su castigo había llegado a su fin, porque los ánimos empezaban a flaquear. Eso sí, permanece al margen de la corriente negativa que está generando fuera. Y es que su facilidad para perder las formas con sus compañeros le ha llevado a cosechar muchos enemigos.

Veremos si logra llegar a la final. Seguro que la reunificación