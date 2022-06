El merchandising de ‘Jurassic World: Dominion’ ya tiene al competidor más adorable para Blue

Aunque Jurassic World: Dominion cerrará la trilogía reuniendo a las dos generaciones de la franquicia, los grandes protagonistas de la saga no dejan de ser los de siempre: los dinosaurios. Estas criaturas prehistóricas ya no están limitadas a Isla Nublar, sino que campan a sus anchas por todo el mundo siendo una amenaza global. Pero eso no quita que, al menos algunos de ellos, sean adorables.

La franquicia siempre ha mostrado a algunos dinosaurios en su faceta más tierna. Desde aquel indefenso triceratops que Ellie Sattler socorre en Jurassic Park (1993) al brontosaurio de Jurassic World (2015), las películas no solo han querido mostrar la parte de depredadores que persiguen a los protagonistas plano a plano, sino también su lado más amistoso.

Obviando al Dilophosaurus -ese que parecía de lo más tierno hasta que despliega unas aletas de su cuello y suelta veneno- y al Compsognathus -el dinosaurio minúsculo que acaba formando una pequeña manada al principio de Jurassic Park 2 y acaban atacando a una niña-, la saga también ha enseñado a otro dinosaurio que se ha ganado al público película tras película: Blue.

Blue y su hija. / Funko

La velociraptora forma parte del grupo que Owen ha conseguido adiestrar, o al menos, controlar. Forma parte de la raza de dinosaurios más peligrosa vista en la saga, aunque su inteligencia y su característico tono azulado ha ido reuniendo adeptos en sus intervenciones; sobre todo después de su heroico final en Jurassic World: El Reino Caído.

En Dominion tiene una trama de peso, y Funko Pop ha sabido retratarlo de la mejor manera posible: haciéndole una figura. Y es que en esta entrega, la criatura no estará sola, pues ha tenido una cría a la que enseña todo lo que sabe desde su primera aparición en pantalla. Se trata de Beta, una cría de raptor que aún está aprendiendo a desenvolverse en el mundo humano; y que tiene un gran valor para la comunidad científica.

La marca ha lanzado un funko especial con Blue y su pequeña al lado, ideal para esos románticos que piensan que sigue siendo uno de los iconos más tiernos de la trilogía. Aunque si te gusta más su faceta más fiera, hay para todos los gustos.

El resto de la colección

Si eres de los que prefiere al casting humano, también están disponibles las figuras de Claire (Bryce Dallas Howard) y Owen (Chris Pratt), este último con la mano vendada atendiendo a una de las escenas clave de la película. Por supuesto, no se olvidan de los que ya recorrieron Jurassic Park, estando también disponibles los de Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Los juguetes hace tiempo que dejaron de ser únicamente para niños y niñas, y si no, que se lo digan a la solicitada figura de Baby Yoda. ¿Será uno de esos funkos que Edurne añada a su tremenda colección? De momento, seguro que el mundo se queda encandilado viendo a madre y cría raptoras en la gran pantalla.

Jurassic World: Dominion se estrena el 9 de junio en cines.