Edurne, la coleccionista de ‘funkos’: de una pared a toda una habitación

Si alguna vez tenéis que hacerle un regalo a Edurne y no sabéis muy bien qué le podría gustar, os recomendamos echarle un vistazo al vídeo de su directo en Instagram que ha posteado en el día de hoy. Algo más de media hora de encuentro con sus seguidores en el que ha vuelto a sorprender a todo el mundo con su lado más coleccionista.

En pleno confinamiento del pasado año, la cantante madrileña presentó a todo el mundo su colección de muñecos funko pop. Era el mes de abril de 2020 y por aquel entonces la intérprete presumía muy orgullosa de sus preciosos 'funkos' de diferentes colecciones.

Y lo que comenzó como un pequeño hobby se ha convertido en algo gigantesco. De una pared con estanterías en los que Edurne había colocado sus objetos de coleccionista hemos pasado en poco más de año y medio a una enorme habitación de juegos con baldas y luces led que iluminan las decenas y decenas de piezas que posee tanto la artista como su pareja, David De Gea.

Unos muñecos que se han convertido en el objeto de coleccionista hipster por antonomasia en las casas de los millenials (mucho más que en las de los más pequeños). Unos empresa con licencia de absolutamente todos los programas de televisión y películas imaginables y que Edurne atesora como si fueran un auténtico botín.

"Soy un poco loqui. Os presento mi colección de funkos. Esta es mi zona de funkos. Tengo que decir que estas dos baldas de arriba son de David. Estoy tan feliz con esto. Me encantan. Yo creo que es lo único que colecciono" decía Edurne en su momento.

"La última vez que os enseñé esto era solo una pared, yo creo. Me da un poco de cosilla, no vergüenza porque estoy muy orgullosa de mis funkos porque son preciosos, pero mucha gente va a pensar que estoy mal de la cabeza (...) Es mi sala favorita. Los tengo separados por temas. Me da TOC si solo tengo un funko de una colección de la que hay muchos" bromeaba Edurne. Una afición que no hace mal a nadie y de la que ha presumido durante la mitad de su directo en Instagram.

"Tengo muchos pero quiero más" explicaba la cantante que desvelaba además otro de los detalles que han vuelto loca a las miles de personas que seguían su directo: su pasión por Death Note. Si nunca pensaste que Edurne era coleccionista y otaku, la visita virtual a su habitación de funkos en Manchester te habrá dejado tan atónito como a nosotros.