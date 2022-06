Amber Heard reacciona duramente al primer TikTok de Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha dado la vuelta al mundo, sobre todo su veredicto. Heard ha acabado perdiendo el litigio en esas seis semanas de declaraciones cruzadas que han protagonizado titulares de todo tipo de medios, con anécdotas tan particulares que han acabado siendo virales día sí y día también.

Entre ellas, todo este conflicto ha conseguido que el actor de Piratas del Caribe se haga TikTok. La red social de moda ha recibido al estadounidense, que como no podía ser de otra manera, ha subido un vídeo que tiene mucho que ver con todo lo acontecido en el juzgado del condado de Fairfax (Virginia).

En él, publicaba un texto de lo más sincero: "A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos caminado juntos por el mismo camino. Hicimos lo correcto juntos, todo porque os importaba. Y ahora saldremos juntos adelante. Sois, como siempre, los que me dais trabajo y una vez más lo reduzco todo a daros las gracias", escribió.

El vídeo en cuestión no era otra cosa que una sucesión de imágenes de él sobre el escenario dando un concierto y de la cantidad de imágenes de la gente que le ha apoyado, mostrando incluso a la legión de seguidores que le esperaba en su coche con pancartas.

Su debut en TikTok ha sido un éxito, alcanzando casi 9 millones de seguidores y más de 5'5 millones de me gusta en apenas unos días. Si Depp pretendía mandar un mensaje, está claro que lo ha logrado... Aunque le han llegado todo tipo de respuestas.

En su grandísima mayoría son buenas, aunque hay una que destaca por encima de las demás: la de Amber Heard. Su exmujer no se ha privado de comentar al respecto de dicha publicación, que al final era una parte de todo el doloroso proceso que han vivido ambos ante el juez.

Un portavoz de Heard ha expresado los sentimientos de la actriz a través de un comunicado, sobre todo por ese sentimiento de salir adelante al que apela en su vídeo de TikTok. "Tal y como Johnny Depp dice que saldrá adelante, los derechos de las mujeres se mueven hacia atrás. El veredicto da un mesaje a las víctimas de violencia doméstica... Tened miedo de plantaros y hablar", expresó tajante.

Si se tira de hemeroteca, estas palabras no difieren demasiado de su primera reacción al conocer el veredicto: "La decepción que siento hoy no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de evidencias no haya sido suficiente para pararse ante el desproporcionado poder e influencia de mi exmarido. Estoy aún más decepcionada por lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un paso atrás. Es un paso atrás para la mujer que quiere hablar y es públicamente humillada. Es un paso atrás para que la violencia contra las mujeres se tome en serio", comentaba después del litigio.

¿Seguirá Depp usando TikTok? ¿Hará lo mismo Heard? Habrá que esperar para verlo, ahora que parece que este juicio será eterno.