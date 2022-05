Johnny Depp sorprende al público después del juicio y a pesar de no saber el veredicto final

Johnny Depp, que no ha terminado el juicio por difamación más polémico de Estados Unidos, sorprendió a todo el público con una actuación sorpresa el pasado 29 de mayo y que se puede ver a través de YouTube. Se trata de una de las primeras apariciones del artista desde que comenzó el proceso judicial, y no como actor, sino como cantante.

El artista es miembro de la banda de Hollywood Vampires, donde toca la guitarra junto a Alice Cooper y Joe Perry. Por esta razón, no es raro que el actor haya salido del juzgado para entrar en los escenarios. Fue en un concierto de Jeff Beck en Sheffield, Inglaterra, un artista con el que ya colaboró en 2020. En el show se puede ver al actor cantando Isolation, una reversión del éxito de John Lennon de 1970 y que ya cantó junto a Beck unos años antes.

Johnny Depp, concierto en Arizona 2019 / Daniel Knighton/Getty Images

Además, se quedó para cantar dos canciones más, What´s Going On de Marvin Gaye y Little Wing de Jimi Hendrix. Encontramos a Depp como pez en el agua, lo que habrá sido una liberación para él después de los meses que ha tenido que pasar en la sala de un juzgado.

Cómo va el caso con Amber Heard

El pasado viernes 27 conocíamos que el juicio había terminado, todos los alegatos, pruebas de video, audio y testimonios habían sido escuchados. Sigue denominándose como uno de los casos más polémicos hasta el momento, cargado de difamaciones, malos tratos e infidelidades.

Pero solo se sabe que el tribunal comenzará su deliberación para llegar a una conclusión, lo que podría llevar semanas. A pesar de ello, se ha filtrado el impreso que el jurado debe rellenar para dictar sentencia, donde podemos encontrar las preguntas a las que deben responder.

También se plantean las palabras del abogado de Johnny Depp y las que incluyó Amber Heard en la publicación de la revista, la causa que llevó este caso al punto extremo. Aunque se conoce este documento todavia no se habla en ningún caso de culpable o inocente.