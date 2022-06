RVFV nos contesta qué es ‘Tigini’: la canción de la que todo el mundo habla

Rafael Ruiz, más conocido como RVFV, apenas lleva dos años en la industria musical, pero ya se encuentra entre los artistas españoles más escuchados de las plataformas. El almeriense puede presumir de tener una larga lista de hits a sus espaldas. Desde Prendío, Yo no sé hasta Trendy. ¿La última alegría que ha tenido? Nada más y nada menos que Tigini. Su colaboración con Kikimoteleba lleva varios días como número 1 en tendencias de Youtube. En tan solo dos semanas, el videoclip suma más de nueve millones de reproducciones, ¡y subiendo!

A pesar de que su nombre ya aparecía en lo más alto de los charts de las plataformas en 2020, no fue hasta mediados de 2021 cuando dio su primera entrevista. Lo hizo por la puerta grande, convirtiéndose en uno de los invitados de La Resistencia. Ahora, casi un año después, el almeriense se siente tranquilo a la hora de sentarse junto a un periodista.

Lo comprobamos en primera persona desde Punta Cana, donde Rafa ha acudido a actuar en el Festival Desalia. Rodeado de influencers, palmeras y piñas coladas, el artista brilló sobre el escenario, poniendo a todos los asistentes a cantar y bailar sus canciones. Allí, rodeados de las maravillas del Caribe, tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre su música, sus próximos proyectos y el signficado de Tigini.

Pregunta (P): Antes de empezar, te tengo que dar la enhorabuena: llevas siendo número 1 en tendencias de España con TIGINI Rémix, junto a Kikimoteleba, durante varios días. ¿Cómo lo estás viviendo?

RVFV: Bien, tranquilo. Estoy contento. Hay mucho sacrificio también. Trabajamos mucho y confiamos en nuestra música siempre.

P: ¿Cómo fue colaborar con Kikimoteleba?

RVFV: Pues nada. Ellos querían hacer un rémix español y nos cedieron los derechos para hacerlo aquí. Lo montamos y fuimos para la calle.

P: ¿Qué significa Tigini?

RVFV: Ni lo sé, hermano (risas). No sé lo que significa. Solo sé que mola el estribillo. Lo voy a buscar después, por curiosidad.

P: Tienes varios hits a tus espaldas, ¿eres de los que se fija en los números?

RVFV: No. Yo no siento presión por eso. Cuando estamos bien, estamos bien. También hay altos y bajos. Esto de la música, un día te va mejor a ti y otro a otro. Lo importante es trabajar, que si te tienen que ir las cosas bien, te van a ir bien. Nosotros estamos bien. Tenemos cuatro temas en el top cincuenta rompiendo y estoy muy feliz. Lo estamos haciendo bien.

P: Hemos visto a la gente dándolo todo con tus canciones en el Desalia, cuando ves eso, ¿qué sientes?

RVFV en Punta Cana / Foto cedida por Desalia

RVFV: Es que cuando salgo a cantar soy otra persona, hermano. Es una cosa muy rara.

P: ¿No tienes un ritual?

RVFV: Me tomo tres copas y salgo.

P: Este año has lanzado tu primer álbum de estudio, NASTU, ¿es diferente trabajar en un LP que en singles?

RVFV: Yo creo que no. Cuando trabajamos, hacemos muchas canciones. Entonces ha sido un proceso de ir sacando música y las que yo veía que encajaban en el álbum, las apartaba. Somos niños que trabajamos mucho. Hacemos dos canciones al día y podemos estar de puta madre haciendo música. Ya se me están acumulando unas cuantas y sacaremos álbum pronto.

P: ¿Hay algún concepto?

RVFV: No me gusta enfocar la música a cosas. Solo a cómo me siento. Cada tema muestra cómo me siento durante un día. Soy muy espontáneo a la hora de escribir mis canciones. Lo mismo un día estoy más alegre y otro día tengo mal de amores... escribo sobre esto.

P: Llevas tres años en la música, ¿por qué sacar este año un álbum?

RVFV: No me lo había planteado nunca. Como te he dicho, vivo el día a día. No me he parado a mirar. Ahora sí que estamos más enfocados en sacar un álbum.

P: El año pasado fuiste disco platino en Italia, ¿has pensado en hacerte un Ana Mena y sacar canciones también en italiano?

RVFV: Yo creo que no. Si ya en español me cuesta. Pero si lo han cogido en español, pues puedo seguir cantando en este idioma.

P: El año pasado, junto a Omar Montes y varios artistas más, sacaste una de las canciones del año: Rakatá Rémix, ¿vais a repetir esa fórmula de juntar varios artistas este año?

RVFV: Si se da, yo encantado.

P: ¿Por qué crees que en España es más complicado ver a siete artistas en una misma canción que en Latam?

RVFV: En España tienen otro enfoque. Cada uno va a su bola. Tenemos que aprender de ellos todavía. Pero vamos bien encaminados.

P: Si sacases un Rakatá Rémix 2.0 este año, ¿con quién te gustaría contar?

RVFV: Te diría El Alfa, Dímelo Flow... es que toda la peña.

P: Has colaborado con toda clase de artistas: desde Omar Montes hasta Lola Índigo, pasando por Lennis o Maikel Delacalle, ¿con qué artista te gustaría colaborar ahora?

RVFV: Mi colaboración soñada es con Dellafuente, pero ahora mismo él no está centrado en la música. Está en otras cosas, pero eso pasará y será algo fuerte.

P: Eres uno de los artistas más escuchados en España, pero apenas das entrevistas. Empezaste en La Resistencia, ¿por qué?

RVFV: De la colina para abajo. Yo estaba muy nervioso. Yo soy muy tímido y me cuesta ponerme a hablar delante de la gente. Me sientan ahí con Broncano, que lo estás viendo todo el día en el Youtube, y te pones nervioso. Él se portó muy bien y fui soltándome. Yo me lo pasé genial.

P: Rafael, este año ha sido todo un éxito el Benidorm Fest, ¿te verías con una canción?

RVFV: No sé, bro. (mira a su equipo) ¿Tenemos algo este año ahí?

P: Es donde eligen al candidato o candidata de Eurovisión. Este año fue Chanel, Rayden, Rigoberta Bandini...

RVFV: Ah, vale. Yo creo que somos artistas diferentes. Sí, por qué no.

P: ¿Qué tienes preparado de cara al verano?

RVFV: Estamos trabajando en muchos temas, metiendo en sonidos nuevos, innovando géneros... mucha música, hermano. A mí me gusta tener otro enfoque de la música.