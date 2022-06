Nuria Marín analiza los posados en bikini de Mediaset: Carmen Alcayde, Lucía Sánchez o Marta López Álamo

Este año el sol y el calor han llegado antes que cualquier otro año. Las altas temperaturas han provocado que todos los que tenían posibilidad disfrutaran de las piscinas o de la playa desde mayo. Eso ha hecho que los posados en bikini también se adelantaran. No ha sido necesario esperar a estrenar el verano.

Nuria Marín, la presentadora comodín de Mediaset, ha grabado un vídeo analizando los posados de varias famosas. “Qué tipazo Irene roba corazones”, comentaba sobre el de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera.

Otra que también se ha estrenado ya es Carmen Alcayde. “Esta mujer es un misterio porque no envejece, rejuvenece. Aparte de que luce tipazo, el año pasado se hizo lipo vaser, abdominoplastia, también se cuida muchísimo, hace deporte, cuida su alimentación”, aseguraba sobre su compañera.

También ha analizado su estilismo. “Lleva un bikini de lurex gris con un ribeteado en amarillo flúor que le sienta fenomenal”, admitía sobre su elección. Y es que la colaboradora de Sálvame ha demostrado que las mujeres de 49 años no tienen nada que envidiar a las veinteañeras.

Tampoco se ha librado del repaso Carmen Borrego que se fue a Canarias con su marido. Nuria ha criticado su bañador de rayas horizontales que aumentan el volumen. “¿Quería tener todavía más pechonalidad? Deja algo a las demás, ¿vale?”, se preguntaba.

Crítica a las lazadas

La presentadora se ha manifestado fan de Lucía Sánchez que también ha optado por el lurex que tanto se lleva esta temporada. Lo que no le ha convencido es la lazada en la parte del abdomen, “que te tienes que quitar en seguida para tomar el sol porque deja una marca horrorosa que no se va en todo el verano, pero hay que reconocer que le queda monísimo con su tripita de embarazada y ese pareo a juego que me parece muy acertado”.

Ha terminado su repaso con Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros, que ya nos demostró en la isla que le gustan los bikinis con poca tela. Lo que le ha llamado la atención a Nuria es la forma que tiene de anudarlos, “hay que hacer una ingeniería técnica”.

Seguro que la lista aumenta en los próximos días porque las temperaturas no hacen más que aumentar.