Ana Milán inaugura el verano en bikini y luciendo michelines: “Nunca jamás pensaré feo de mi cuerpo”

Cuando estamos metidos en la rutina del invierno, con las ropas que tapan nuestro cuerpo, no tenemos tanto reparos como cuando llega el verano y toca descubrirse un poco. Y ya si hablamos de los trajes de baño, nada más que decir. Es cuando empezamos a escuchar hablar de la operación bikini, cuando surgen los complejos y cuando cuesta mostrarse tal y como es uno.

Pero eso ocurre en algunos casos, otros relativizan esta situación y apuestan por no darle importancia a un cuerpo que algunos pueden considerar imperfecto, pero que, en realidad, lo que habría que decir es que es real.

El caso es que Ana Milán ya ha estrenado el verano y lo ha hecho luciendo cuerpo en Ibiza, esa isla que tanto gusta a las celebrities y que ya ha recibido a muchas esta temporada recién estrenada.

Posados veraniegos

“Queda oficialmente inaugurada la temporada de verano. Y si me conoces sabrás que no me cabe más felicidad en el cuerpo. Chúpate esa, invierno! Te he vuelto a ganar! #vivanloscuerposlibres”, escribía en su primer posado en bañador.

Luego se ponía algo más de ropa para compartir un atardecer con su amiga Belén Cuesta Obregón. “Alba dice que parecen las fotos de nuestra boda. Y no digo yo que no. 😂 Quién es esa amiga con la que planeas cómo de PERFECTA sería vuestra vida si estuvierais casadas? (Si aún no la tienes es que no has encontrado a la amiga de tu vida)”, compartía junto a la imagen.

Pero con el tiempo tan veraniego que estamos teniendo, el bañador es la prenda estrella. Y hemos visto a Ana Milán también con bikini. Oportunidad que ha aprovechado para hacer una reivindicación.

“Han sido días de descansar, de no parar de charlar, de hablar de la vida y de los cuerpos. De la tiranía que comienza con el verano. Mete tripa, sube pecho, elige el bikini que te tape. Pues ahí van mis michelines, mi promesa sobre que nunca jamás pensaré feo de mi cuerpo. Nunca”, aseguraba.

Mientras luzca siempre esa sonrisa, lo demás es anecdótico.