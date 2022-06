María Becerra: la nena de Argentina nos pone ‘high’ un LOS40 Stage para enmarcar

“Es mi primer contacto con el público de España, así que estoy muy feliz”. Llevamos muchísimo tiempo esperando un concierto de María Becerra y este martes por fin tuvimos la oportunidad de escuchar en directo a la ‘nena de Argentina’ gracias a LOS40 Stage. Fue en Madrid, concretamente en la sala Panda Club de Madrid. Allí, entre los nervios y todas las ganas del mundo, unos pocos afortunados pudimos estar frente a frente con la cantante en una sesión que no vamos a olvidar nunca.

Y es que la magia, la magia de María Becerra, no tardó en fluir. Salió sola al escenario, se sentó en un taburete y miró a sus incondicionales a los ojos antes de cantar el primer tema de un repertorio pensado expresamente para este encuentro tan único y especial. La artista no empezó con uno de sus hits más reconocibles. Prefirió tantear al público cantando una pista inédita y su lanzamiento más reciente, Ojalá. Y qué acierto. La gente sacó sus móviles para capturar el momento y tenerlo bien guardado para revisionar después en casa un montón de veces. Uno no siempre tiene la oportunidad de escuchar a su artista favorita cantando por primera vez en riguroso directo no una sino dos canciones nuevas.

A continuación, nos puso los pelos de punta con Felices x siempre. Qué manera de cantar y qué complicidad con los fans. Fue increíble y bastante emocionante. Pero esto solo fue el principio, una primera toma de contacto. María Becerra sabía que tenía que poner toda la carne en el asador en LOS40 Stage y sacó toda la artillería de su discografía. Echó manos de sus colaboraciones más potentes, esas que han viajado por todo el mundo, e hizo un repaso especial por las que han encabezado las listas de éxito tanto en España como en Latinoamérica.

María Becerra no se anduvo con rodeos. Lo dio todo con Qué más pues, ese hitazo con J Balvin que le sirvió para consagrarse como la artista latina revelación de la escena internacional. Menuda locura y menudo subidón. Después disfrutamos de su increíble voz en Marte, ese featuring nostálgico que hizo junto a Sofía Reyes, y volvió a la carga con otro de los grandes bops de su discografía. “Dale, miénteme. Haz lo que tú quiera' conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé”. ¿Sabes qué canción es, no? Aquí el público enloqueció, lo bailó de lo lindo y nos dio un cierre de show brutal. Al menos era el cierre que ella tenía previsto.

Maravillosa, María Becerra. Nos encantó ser testigos de la complicidad con su público. / Lara Úbeda

Su público, tan entregado, pidió High, la canción que lo cambió todo. Y el DJ no tenía la pista, pero ni falta hizo. Se atrevió a capella y nos llevó a lo más alto. “Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky”. Nos pusimos sentimentales, algunos hasta lloramos a algún ex, pero ese colofón final de LOS40 Stage de María Becerra nos hizo, como bien dice la canción, tocar el sky y mucho más allá.

