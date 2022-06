Alejandro Sanz y el encuentro alienígena con ‘Mi Marciana’, en su Básico LOS40

Hay muchas formas de llamar cariñosamente a las personas que queremos. Sin embargo, hasta que Alejandro Sanz no publicó su noveno disco, La música no se toca, no podríamos imaginarnos que una de ellas sería "marciana". Ese fue el título de su tercer single, Mi Marciana, una de las canciones más románticas del músico, toda una declaración de amor.

"Yo en vez de decir 'mi princesa' pues digo 'mi marciana', es decir, no solo significa que te quiero mucho y que eres todo para mí, sino que eres tan difícil de conseguir que solo yendo a Marte puedo encontrarte", escribió el madrileño en sus redes sociales para explicar el significado de una de sus canciones más conocidas.

Aunque era un secreto a voces, el cantante confesó en Cadena Dial que el sencillo estaba completamente inspirado en su mujer, ya que su perfección la hace más similar a un "alienígena" que a una humana. "El tema 'Mi Marciana' está dedicado a mi mujer, lo sabe todo el mundo. Encontrar a la persona idónea es como encontrar a un alienígena. Me parecía muy romántico llamar 'marciana' a alguien. Es una bonita forma de renombrar el romanticismo", declaró en una entrevista a la emisora.

Mi Marciana es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Alejandro Sanz, posando en un photocall en 2016. / Alexander Tamargo/Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.