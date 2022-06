Alejandro Sanz y el sabor mexicano de 'A que no me dejas', en su Básico LOS40

No hay duda de que Alejandro Sanz es uno de los artistas más queridos de nuestro país, pero desde muy temprano en su carrera, rápidamente se ha hecho un hueco en Latinoamérica. El madrileño también recibe mucho cariño del otro lado del océano, y tiene miles de fans en otros países.

Uno de ellos es México, país al que el músico se ha sentido muy unido desde muy temprano en su carrera. Toda esta relación tan estrecha con esta nación se materializó especialmente en Sirope, su décimo disco, que se publicó en 2015 y contiene un tema con un sabor muy mexicano. Se trata de A que no me dejas, un medio tiempo con mariachis que se usó como tema principal de la telenovela del mismo nombre.

Además de publicar este tema, Alejandro se rodeó del mexicano Alejandro Fernández para lanzar una versión a dos voces que aún se acerca más a ese sonido ranchera tan característico. "Estoy feliz de que mi canción forme parte de esta novela que están haciendo que es maravillosa, y como ya saben, México es muy especial para mí, quiero agradecer por todo su apoyo", expresó Alejandro Sanz en la presentación del tema.

A que no me dejas es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Alejandro Sanz , recibiendo su disco de platino por las ventas de 'Sirope' en México en 2016. / Victor Chavez/WireImage

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.