'Zombie a la intemperie', la búsqueda de la felicidad de Alejandro Sanz, en su Básico de LOS40

Si nos fijamos en Sirope, el décimo álbum de la carrera de Alejandro Sanz, pronto nos daremos cuenta de que fue uno de los más importantes de su carrera, por su enorme relevancia, tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos. De él han salido grandes clásicos del músico que hoy en día no faltan en ninguno de sus conciertos.

Para presentar este nuevo disco, Alejandro eligió un tema que sorprendió a todos por su letra y por sus arreglos. Un zombie a la intemperie no es el típico título que solíamos leer en las listas de canciones del músico. En una entrevista en Clarín, contó el significado de este nuevo tema con el que abre su décimo disco. "A mí me gusta pensar que trabajo más sobre las emociones que sobre el amor en concreto, me parece que es simplificar mucho decir que hablo sobre el amor", decía refiriéndose a su nuevo tema.

Tal y como continúa confesando en la entrevista, Un zombie a la intemperie "habla de cómo los seres humanos tendemos a la peste, aún en la felicidad. Pensamos que la felicidad es mucho menos que la libertad. Entonces siempre que tenemos felicidad buscamos la libertad, porque parece que acomodarnos a la felicidad es perder la libertad. A mí me parece muy gráfico describir a alguien que se encuentra en esa dicotomía como un 'zombie a la intemperie'. Porque es como un tipo totalmente desorientado y pasando mucho frío en la calle", se sincera.

El vídeo estuvo coprotagonizado por dos de las actrices españolas más destacadas del momento: Inma Cuesta y Marta Etura. Este se grabó en el monasterio de Oseira, en Orense y en otras localizaciones de la provincia. El tema puso en marcha la maquinaria del que fue el segundo álbum de Alejandro Sanz con la compañía Universal Music, tras el éxito de La música no se toca.

Un zombie a la intemperie es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Alejandro Sanz, en la gala de los Premios Ondas de 2017, en Sevilla. / David carbajo/Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.