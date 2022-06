Christina Aguilera le dedica unas bonitas palabras a la comunidad LGBTQ+: “Me siento segura con ellos”

Christina Aguilera está de celebración por muchas razones. La primera de ellas, por el estreno de La tormenta, el segundo EP que lanza en tan poco tiempo y que tiene una colaboración con Tini, en Suéltame. Se une a La fuerza, otro trabajo que estrenó en el mismo formato y en el que participan Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso con Pa Mis Muchachas.

El objetivo de Christina Aguilera es crear una trilogía con La fuerza, La tormenta y un último EP, La luz, para sacar un álbum completo titulado Aguilera. Lo hace con el motivo de celebrar sus raíces latinas, esas que ha reivindicado tanto en los últimos meses y de una manera excepcional cantando todos los temas en español.

Otra de las razones que llevan a Christina Aguilera a celebrar es la libertad y la diversidad. Siempre se ha mostrado muy unida al colectivo LGTBIQ+ y, por ello, será la persona que encabezará el Orgullo de Los Ángeles, Pride in the Park. La artista, además, ha escrito unas palabras muy emotivas en la revista PEOPLE hacia toda la comunidad que demuestran lo importante que es para ella y lo concienciada que ha estado y está de las diferentes problemáticas a las que se debe enfrentar esta colectividad.

“Mi escuadrón glamuroso se convirtió en mi sistema de apoyo y familia”, dice Aguilera en la carta para PEOPLE, haciendo referencia al momento en el que tuvo que abandonar su casa para cumplir su sueño y cómo parte de la comunidad LGTBIQ+ le brindó un cariño especial y muy importante. “Me siento segura con ellos”, asegura, y todos los amigos que tiene pertenecientes al colectivo le dan “libertad de ser yo misma”.

Se considera una aliada, pero no de corta duración, sino de esas que están durante años y no les abandonan. “Me interesan las personas que defienden lo que creen, por lo que creo que la comunidad LGTBIQ+ se siente conectada conmigo. Todos venimos de la lucha; Todos hemos tenido que luchar para ser escuchados”, explica en la carta.

Algunas canciones de Christina Aguilera han sido auténticos himnos para sus seguidores, entre los que se encuentran personas del colectivo LGTBIQ+. Una de ellas es Beautiful, un tema en el que presenta a una pareja gay y a una mujer trans, dando una visibilidad muy necesaria en la época en la que se estrenó, el año 2002.

Christina Aguilera siempre ha estado muy concienciada respecto de la lucha del movimiento LGBTQ+ y pretende seguir dando su apoyo incondicional.