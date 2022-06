Christina Aguilera reunirá sus tres EPs (‘La fuerza’, ‘La tormenta’ y ‘La luz’) en un único disco: ‘Aguilera’

En una industria musical en la que cada vez más artistas apuestan por la fórmula del lanzamiento único de sencillos dejando de lado la creación de discos, los amantes de los álbumes agradecemos esfuerzos como el que está haciendo y va a hacer Christina Aguilera. La solista está en pleno proceso creativo dando forma a su trilogía de EPs en los que regresa a sus orígenes latinos y que ha decidido reunir en un único elepé: Aguilera.

Así lo ha confirmado la intérprete a través de sus redes sociales donde ha mostrado su portada en blanco y negro junto a un mensaje muy claro y contundente de lo que este proyecto musical está significando para ella: "Celebrando mis raíces".

De momento el lanzamiento del disco no tiene fecha definitiva ni confirmada porque aún estamos en los pasos iniciales de esta aventura musical. Después de recibir La fuerza y adentrarnos por el camino de La tormenta, a la que pertenece su más reciente canción (Suéltame con Tini), todavía nos queda un último EP que llegará muy pronto bajo el título de La luz.

En el ecuador de su viaje está La tormenta. Su lanzamiento cuenta con 5 singles de los cuales destaca esta colaboración, la única que podemos encontrar y el que une dos generaciones de artistas. Con una mezcla entre sonidos de la música popular brasileña y los ritmos del trap, la cantante nos ha regalado los temas en español que prometió tras su primera entrega (La fuerza constaba de 6 canciones en las que podíamos encontrar colaboraciones con Ozuna en Santo, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso en Pa Mis Muchachas).

La Tormenta descubre unos ritmos latinos con la canción Brujería, una producción muy tropical como muestra en Te Deseo lo Mejor y una ranchera, Cuando me dé la gana.

"You all mean so much to me ✨ AGUILERA: La Fuerza, La Tormenta and soon, La Luz ❤️‍🔥" ("Todos significáis mucho para mí. Aguilera: La Fuerza, La Tormenta y pronto La Luz") escribía Christina Aguilera junto al vídeo en el que avanza algunos segundos en blanco y negro de varios y espectaculares estilismos para sus vídeos musicales.

Seis canciones en el primero y cinco en el segundo más las que lleguen en el tercero nos hablan de un momento de bonanza creativa para poner fin a 4 años de silencio discográfico desde la publicación de Liberation en 2018.

Listado de canciones de La fuerza

Ya llegué Somos nada Como yo Pa mis muchachas (con Becky G, Nicki Nicole & Nathy Peluso) Santo (con Ozuna) La reina

Listado de canciones de La tormenta