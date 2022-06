Yargi, la serie turca que podría hacer tambalear los planes de Antena 3 y Telecinco

De que las series turcas han llegado a España para quedarse ya nadie tiene dudas. Después del inmenso éxito que tuvieron en antena Love is in the air, Mujer, Mi Hija y el que están teniendo en estos momentos Infiel y Tierra Amarga, ahora la gran pregunta ahora que se acerca el verano es, ¿qué harán Antena 3 y Telecinco la temporada que viene para tratar de ganarse a la audiencia?

Algunas publicaciones apuntan a que Atresmedia ya tiene un as en la manga para cuando llegue el momento de emitir el final de una de las dos series turcas que tiene ahora en parrilla y que se trata ni más ni menos que de Yargi (en español, posiblemente El Juicio), una ficcion que se estrenó en Turquía a finales de 2021 y que ha arrasado en su país de origen.

Esta serie, protagonizada por actores de éxito como Pınar Deniz (Love 101) y Kaan Urgancıoğlu (Amor sin fin), tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero fenómeno de masas en nuestro país. Por eso, no sería de extrañar que, en caso de no ser ciertas las informaciones que señalan a Atresmedia como poseedora de los derechos, Telecinco trate de entrar en la guerra por hacerse con ellos.

Si no, en caso de que finalmente Antena 3 opte por convertirla en la sustituta de Infiel o Tierra Amarga, la presencia de una ficción con tanta proyección como esta podría hacer variar los planes de la parrilla de Telecinco, ya que, en la guerra por la audiencia, las dos corporaciones principales de la televisión de nuestro país, jamás ahorran esfuerzos en contraprogramarse.

Yargi (El Juicio), una historia cargada de giros

Escrita por Sema Engenekon y dirigida por Ali Bilgin, El Juicio rompe con lo que hemos visto en España hasta ahora procedente de Turquía. Lejos de ser una comedia romántica o narrar una trama familiar, El Jucio narra la historia de un respetado fiscal y una joven aspirante a abogada con unas formas muy diferentes de trabajar y de entender la Justicia, se cruzan para tratar de resolver un misterioso asesinato que les cambiará la vida para siempre.

Como cualquier buena serie turca que se precie, Yargi tiene intrigas, romance y unos giros de guion inesperados que son lo que han provocado que esta ficción haga las delicias del público turco del Kanal D, que literalmente la ha devorado en la emisión de cada domingo a las 20:00 horas.

Hasta el momento, Yargi cuenta con una temporada formada por 34 episodios de 140 minutos que ya se han emitido en Turquía, pero hay muchos más por llegar. De momento, la segunda temporada está garantizada desde que se firmó el pasado mes de abril, por lo que se espera que la serie vuelva a la parrilla de la televisión turca el próximo mes de septiembre, cuando acaben las vacaciones del verano.