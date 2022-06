Kiss: Gene Simmons quiso patentar los "cuernos del diablo" y le tildaron de "repugnante"

La mañana del 9 de Junio de 2017, Gene Simmons se levantó y dejó que su conciencia le guiara. Se dirigió a la Oficina de Patentes y rellenó una solicitud peculiar: pretendía registrar los famosos 'cuernos del diablo'. Tildaron su gesto de "repugnante". Sus compañeros de profesión dijeron que el intento era una "extralimitación desvergonzada". Aunque el cantante de Kiss se defendió alegando que no se arrepentía de nada… terminó retirando su solicitud.

Los 'cuernos del diablo' son míos

Gene Simmons decía que él fue el primero que hizo los famosos 'cuernos del diablo' y que él inventó una variante de este gesto por "propósitos comerciales" durante la gira de Kiss 'Hotter Than Hell' de 1974. Debió darle vueltas al asunto durante más de cuatro décadas, y cuando ya estaba completamente convencido, tomó la decisión. El 9 de Junio de 2017, presentó una solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos. Quería registrar el icónico saludo rockero que se describía en la demanda como "gesto de la mano con el índice y el meñique extendidos hacia arriba y el pulgar extendido perpendicularmente".

Gene Simmons, 2017 / Hannah Foslien/Getty Images for The Children Matter

Tal y como constaba en el documento, el cantante y bajista de Kiss pretendía hacerse con los derechos del gesto manual demoniaco en el mundo del entretenimiento, "concretamente, en las actuaciones en directo de artistas musicales o en apariciones personales de un artista musical". Es decir, que de habérsele otorgado, los músicos hubieran necesitado su permiso antes de hacer 'los cuernos' sobre el escenario.

Desde luego Simmons no era el primer músico que utilizaba el gesto. Y está claro que no lo inventó. Solo por poner algún ejemplo, ya en los años 60, en la portada de Yellow Submarine de The Beatles, el ilustrador gráfico Heinz Edelmann, representó a John Lennon haciendo los 'cuernos del diablo'. Y Ronnie James Dio los popularizó cuando se unió a Black Sabbath en 1979, en este caso con el pulgar doblado hacia adentro. También significa "I Love You" en el Lenguaje de Signos Americano.

"Es repugnante"

La solicitud del cantante de Kiss sorprendió. Pero, sobre todo, enfureció. Produjo todo un aluvión de críticas, insultos y burlas por parte de compañeros de profesión, fans y otra mucha gente que se mostró ofendida en las redes sociales. Expertos legales consideraban muy osada la pretensión de Simmons de 'poseer' un gesto asociado universalmente a la música rock durante décadas.

De todas las críticas recibidas, la más notable procedió de la viuda de Ronnie James Dio (fallecido en 2010). El cantante americano de heavy metal, además de ser recordado como uno de los mas influyentes vocalistas del género de todos los tiempos, es también conocido por popularizar los "cuernos del diablo" en la cultura metal. Por eso, Wendy Dio describió el intento de Simmons de "repugnante": "Intentar hacer dinero con algo como esto, es repugnante. Pertenece a todo el mundo; no es de nadie… es de dominio público. No debería estar registrado".

Según publicó Forbes, hubo músicos que "vieron la solicitud de Simmons como una extralimitación desvergonzada". En general, las reacciones generadas fueron tan adversas que a Gene no le quedó más remedio que tirar la toalla. Pocos días después, dio marcha atrás y, como señalaba la web oficial de la Oficina de Patentes estadounidense, el caso fue "abandonado porque el demandante solicitó una renuncia expresa".

"Puedo hacer lo que quiera"

Un par de meses después del revuelo, Gene Simmons respondió a las críticas y declaró en Windsor Star: “No me arrepiento de nada. Te levantas cada mañana y dejas que tu conciencia sea tu guía". Y continuó: "¿Sabéis que soy propietario del logo de la bolsa de dinero – el símbolo del dólar con la bolsa de dinero?. Poseo todo tipo de cosas. Soy dueño de 'motion picture' como marca registrada. Cualquiera que piense que es ridículo, tengo que decir que lo más ridículo que he hecho jamás es ponerme tanto maquillaje y los tacones más altos que los de tu madre. La gente dice 'no puedes hacer eso'. Pero, qué mierda, puedo hacerlo. Puedo hacer lo que quiera".

"El mío procede de Spider-man"

Ya en mayo de 2014, en una entrevista publicada en Classic Rock, el líder de Kiss reveló: "Nosotros sentamos las bases. Cuando ves a bandas levantando esos dos dedos con el saludo de los cuernos del maligno, eso empezó con Kiss". Y negaba que hubiera sido Ronnie James Dio quien realmente lo popularizó: "Bueno, he escuchado a Ronnie decírmelo a la cara y digo 'Que Dios le bendiga'... pero creo que está equivocado. El mío procede de Spider-Man haciendo el gesto con su mano, como homenaje a él. Si me ves en fotos, mi pulgar sobresale. En el lenguaje de signos significa 'I love you'"

"Es un viejo gesto italiano… para ahuyentar al diablo"

En una entrevista con Rolling Stone, Wendy explicó el origen de la cornamenta demoniaca que hacía su marido: "Es un viejo gesto italiano llamado 'malocchio' (mal de ojo) para ahuyentar al diablo ... él había visto a su abuela haciéndolo y no pensó para qué era; simplemente formaba parte de su herencia. Y cuando se unió a Black Sabbath, lo hizo un día y fue algo que Ronnie convirtió en popular".

Curiosamente, ya en los años 90, el propio Dio declaraba en Variety: "Porque he sido lo suficientemente afortunado de haberlo hecho tanto tiempo, se asocia conmigo más que con ningún otro". Y remató: "aunque Gene Simmons te dirá que él lo ha inventado – pero también que inventó la respiración y los zapatos".