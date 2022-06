Karol G para uno de sus conciertos para echar la bronca a unas mujeres y el vídeo se vuelve viral

Karol G se encuentra de su gira triunfando por todos lados. Su Bichota Tour está siendo todo un éxito y le está haciendo vivir grandes momentos. Buen ejemplo han sido sus conciertos en Colombia, su tierra, donde ha recibido todo el cariño de los suyos y donde ha estado acompañada de grandes amigos como J Balvin.

Precisamente uno de esos momentos que ha vivido en su tierra, concretamente en Bogotá, se ha vuelto viral varios días de suceder. Se trata de una bronca que la cantante echó a tres mujeres del público que estaban en uno de los palcos.

La colombiana no dudó en parar el concierto cuando algo le llamó la atención entre el público. Vio a tres mujeres que no dejaban de mirar el móvil y no le pareció bien. No dudó en decírselo y llamarlas la atención delante de todo el mundo.

La gran bronca

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo”, empezó diciendo, “¡y hablando por teléfono!, ‘mor, no”. Está claro que no le gustó ese detalle.

“Eso, probablemente, en cualquier otro concierto, mami, pero en el concierto de Karol G ¿sentada? ¿en un palco?”, le reprochaba sin llegar a entender que uno de sus conciertos alguien pudiera permanecer sentada.

El público vitoreaba cada una de sus palabras mientras abucheaba a las chicas a las que la cantante estaba dirigiendo su bronca.

“¡Hágame el hijo puta favor! No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos. Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado, no va a bailar bien aquí despejada, sexy, mami, bichota”, les decía para hacerlas recapacitar.

Lo que no hemos podido ver es la reacción de estas chicas que seguro que se sintieron algo avergonzadas sintiéndose el blanco de las palabras de la gran protagonista. Y eso que tampoco se puso seria, más bien se lo tomó con humor.

Si es que hay que tener claro que un concierto de Karol G es para disfrutarlo de pie sin parar de bailar y con el móvil solo para grabar alguno de los mágicos momentos del espectáculo. El próximo que se plantee sentarse, seguro que después de esto se lo piensa dos veces.