Karol G estrena el videoclip de ‘Provenza’, grabado en Lanzarote

Karol G está de estreno con su nueva canción Provenza, su primer tema en solitario tras siete meses sin hacerlo. Días atrás se especuló con que sería una colaboración con Bad Bunny porque algunos fans escucharon su voz de fondo en un adelanto que subió la colombiano. Finalmente, no ha sido así. Con una combinación de ritmos tropicales con el afro-beats y sonidos de reggaetón, pretende conquistar a una antigua persona y retomar la relación que tenían anteriormente, mientras representa una nueva libertad.

Una canción que lleva el título de una zona concurrida de Medellín (Colombia), ciudad natal de la cantante. Karol G se ha mostrado muy entusiasmada con el estreno de Provenza y así lo hizo saber en sus redes sociales publicando un adelanto con un pie de foto que decía: “Recordé que este año no he sacado música y me animé”.

Para representar todo lo que significa la canción, Karol G ha publicado un videoclip grabado en las playas paradisíacas de la isla canaria de Lanzarote. Un vídeo que transmite paz, amor y muy buenas vibras, mientras representa la importancia de encontrar un buen estado mental con buena compañía. Además, ha sido muy aplaudida por sus fans por la representación de mujeres con todo tipo de cuerpos y haciendo el videoclip más diverso.

Karol G no solo está de celebración por el estreno de Provenza, sino también por su éxito en los Latin American Music Awards la pasada noche. Ganó, nada más y nada menos, que seis premios: Artista del Año; Álbum del Año, por KG0516; Artista Favorita; Artista Favorito Urbano; Álbum Favorito Urbano, por KG0516; y Colaboración del Año, por El Makinón, canción que tiene a dúo con Mariah Angeliq.

No se puede olvidar la actuación que realizó hace poco menos de una semana en el Festival Coachella, uno de los más prestigiosos del mundo. Hizo una actuación de 45 minutos, donde dejó claro que iba a representar a sus raíces. Para ello, versionó temas importantes dentro de la música latina, como Gasolina, de Daddy Yankee; Como la flor, de Selena Quintanilla; La vida es un carnaval, de Celia Cruz; o Hips Don’t Lie, de Shakira. El próximo fin de semana repetirá la experiencia volviendo a presentarse en el festival.