Descubre a Roy Borland, un artista versátil que ha colaborado con Lola Índigo y Nia

Apúntate este nombre: Roy Borland. Un cantante y compositor que debes tener en cuenta y que con tan solo 22 años ha tocado por las calles de Madrid, en La Voz y ha lanzado varios trabajos. A nivel de números, cuenta con 300.000 oyentes en Spotify y 34.000 en Instagram y TikTok. Ha colaborado con artistas reconocidos como Lola Índigo, Nia o El Kanka, y está muy influenciado por algunos cantantes o grupos como Jorge Drexler, Radiohead y Coldplay.

Desde muy pequeño ha estado involucrado en el mundo musical, por lo que ha pasado ocho años en el conservatorio. Comenzó como artista callejero y también tocando en algunas Jam Sessions. En 2019, entró en el talent show de La Voz y al año siguiente, estrenó su primer álbum de la mano de Sony Music.

Espesso fue el nombre de su primer trabajo que recopilaba 10 canciones. Un disco muy conceptual que narra los distintos momentos por los que puede pasar una historia de amor, en la que no todo es idílico. Un trabajo con unas influencias muy notables de folk, hip-hop y de artistas como The Beatles. Contiene una colaboración con María Yfeu, llamada Awaken, y tres singles promocionales: My Sun, Valentine y Cheese.

Roy Borland - CHEESE

Entrando en 2021, Roy Borland quiso modificar su proyecto y hacerlo totalmente en español, combinando el bolero con el neosoul y explorando, incluso, el reggaetón y el trap. Con una versión más lírica, lanzó Sal, un tema vinculado a lo cotidiano y a todos esos placeres que conforman lo rutinario. También estrenó junto a El Kanka, Limón, una canción de amor con un toque más ácido de lo normal.

Ambos temas forman parte de Cena, un EP con canciones más íntimas que Espesso y que lo completan Tequila, Chin Chin y Miel. Esta última es un tema de autoayuda que se define como “todo lo contrario a una canción de amor”. El EP saldrá el 10 de junio en todas las plataformas.

Roy Borland - Miel (Video Oficial)

Además de sus trabajos discográficos, también ha colaborado con artistas relevantes de nuestra industria musical, como Nia o Lola Índigo. Con la canaria colaboró en el tema Asúmelo, mientras que con la intérprete de Toy Story cantó no sé qué decir.

Roy Borland es un artista muy versátil que no hay que perder de vista. Aporta una combinación de estilos que se fusionan a la perfección para crear canciones con un sonido propio que se acerca al jazz, soul o el bolero.