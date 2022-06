MB14, protagonista de ‘Tenor’: “ a mí me gusta mucho el rap, pero por encima está la música”

Tenor ya está en cines, y con él, toda una historia contra los prejuicios y de pasión por la música de esas que te dejan emocionado incluso después de los créditos. La película cuenta la historia de Antoine, un joven aspirante a rapero y repartidor de sushi que descubrirá su amor -¿prohibido?- por la ópera.

Un personaje muy curioso, sobre todo si se tiene en cuenta que lo interpreta MB14, un freestyler parisino de lo más conocido en el país vecino. Su trayectoria es toda una amalgama de géneros, tal y como su talento muestra en la película, aunque hemos podido conocer un poco más de ella gracias a su visita.

Con motivo de la promoción de la cinta, el rapero se ha pasado por Madrid para hablarnos de su carrera, de su faceta interpretativa e incluso de los prejuicios en el rap. Una charla de lo más interesante con LOS40 que ha servido para conocerle un poco mejor en nuestro país:

LOS40: ¿Cómo llegó este papel a ti?

MB14: Me llegó el papel después de estar en La Voz Francia, en 2016. Me contactaron el productor y el director por Facebook y quedamos en París, e hicimos algunas pruebas y ensayos. Cuatro años después de eso, fue cuando se montó todo para empezar la película. A finales de 2020 me volvieron a llamar, hicimos un casting; y en febrero de 2021, me dieron el papel para empezar a rodar en marzo de ese mismo año.

LOS40: ¿Cómo definirías la película en cuanto a la parte musical?

MB14: Desde el punto de vista de la ópera, creo que pone en valor todo el tema de este género. Creo que para todos los amantes de la ópera, tenemos este aspecto de grandes clásicos con los que van a disfrutar muchísimo, y con los que no conocen tanto la ópera, me parece una buenísima forma de descubrirlo, de poder ver a Roberto Alagna, que es toda una leyenda y es uno de los grandes de la historia de la ópera; y me parece que es una forma muy buena de descubrir o incluso redescubrir el mundo de la ópera. Es verdad que muchas veces este mundo se atribuye a unos pocos, privilegiados o adinerados, quizá porque comprarte un instrumento es caro. Pero la voz está dentro de cada uno, y eso lo puede utilizar cualquiera independientemente de su procedencia. Lo mismo sucede con el rap, es una forma de poder descubrirlo, y para sus amantes de disfrutarlo, y también para que la gente vea cómo funciona el mundo de las batallas de gallos.

Una escena de la película. / DeAPlaneta

LOS40: ¿Cuál ha sido el mayor reto que te ha planteado esta película?

MB14: El mayor reto está claro: aprender a cantar como un tenor. Adquirir la técnica para poder cantar como que no es más complicado, y aquí voy a decir una tontería, pero si uno quiere ser panadero se vale de unas herramientas, unos materiales y un horno. En el caso de un cantante de ópera, todo está en su interior, unas cuerdas vocales, la laringe, etc… Uno se tiene que basar en las sensaciones y hacer una investigación, escuchar muy bien al propio cuerpo, por lo tanto me parece que es la parte más difícil. He tenido la suerte de contar con una coach, y aunque ya tenía técnica en música clásica, rap y reggae, en dos meses estuvimos trabajando a lo bestia.

LOS40: ¿Cómo resumirías tu carrera para la gente de España?

MB14: ¡Puf! Puedo decir que el personaje que interpreto se parece a quien soy, me gustan muchas cosas y me cuesta centrarme en una sola. Me gusta el rap, me gusta el beatbox, el canto lírico, la interpretación… Voy a un estilo, lo exploro, cambio de estilo… Si ves mis vídeos en internet soy una persona un poco estresada (risas). Mi carrera la podría definir como diversa, y entiendo que llegará un momento en mi vida en el que tendré que centrarme en algo, dedicarme en lo que me guste más, para ser más eficiente.

LOS40: ¿Crees que salirte del rap puro es fallarle al rap, o estás a favor de experimentar? Es España existen ciertos prejuicios sobre este tema.

MB14: No creo que sea traicionar un estilo no ser tan purista sino lo contrario, a mí me gusta mucho el rap, pero por encima está la música. Si solo hiciese rap me estaría limitando, y no es que la gente solo me conoza por mis dotes de rapero, creo que lo hacen por múltiples facetas que siempre han visto. No sé, en Francia desde luego los raperos incluyen más melodías, quizá al principio se centren más en un estilo y luego se enriquecen de otros estilos, para mejorar su música y quizá hacerla más accesible. No soy de la mentalidad de que hay que ser purista, de que una persona tiene toda la mentalidad y solo se puede hacer de una manera. Son cosas que yo no comparto. Creo que la música es como la cocina, hay que saber picotear de distintos sitios para poder hacer algo rico y único.

LOS40: Si dejases el rap repentinamente por alguna razón… ¿Seguirías en la música como tenor, o en otro género?

MB14: Aunque si que es verdad que hago rap, no es lo que más he hecho en mi carrera, yo diría que es el beatbox o el canto, que es por lo que creo que más se me conoce. No voy a dejar nunca de hacer esto que hago, pero si que no me importaría si algún día estoy a la altura, después de mucha formación, hacer recitales. Es algo para lo que ahora mismo no estoy preparado y se necesita mucha formación, aunque tardaré muchísimo en dominar este estilo, sobre todo para llegar a hacer recitales de una hora. Es un trabajo de atleta. Lo que sí que me gustaría sería lanzar un álbum variado de música que me gusta: el rap, el pop, música clásita, reguetón... También, y sé que no es música, me gustaría seguir en el cine. Pero es algo que no decido yo, sino la industria (risas).