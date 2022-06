Camilo anuncia su colaboración con Alejandro Sanz en ‘NASA’

Su positivo por coronavirus solo le ha obligado a retrasar un par de días su visita a nuestro país pero por fin ya le tenemos con nosotros. Camilo está en España y su desembarco no ha podido traer mejores noticias. En su primera aparición televisiva el músico anunciaba su colaboración con Alejandro Sanz en NASA.

Esta será la segunda canción que conoceremos de su nuevo proyecto discográfico De adentro pa fuera. El colombiano está cumpliendo escrupulosamente el plan que presentó en redes sociales hace ya unas semanas cuando desveló su nueva aventura musical.

"Viendo llegar a Índigo, llegaron las mejores canciones que he escrito en mi vida. Y así armamos el álbum De adentro pa'fuera. Pero antes de eso, en unos días, Pegao. En junio, NASA. En julio, Naturaleza. En agosto, Alaska. Y en algún momento entre todo esto, el documental El Primer Tour de Mi vida. Se creció la familia, se creció La Tribu y ya casi salimos de casa a vernos la cara otra vez muy pronto en De adentro pa'fuera Tour" explicó Camilo sobre los futuros planes de este 2022 con nuevo disco y nueva gira.

El solista desveló en El hormiguero esta gran noticia y explicó cómo había surgido la colaboración entre ambos artistas que podremos disfrutar muy pronto. "La pasada vez que estuve aquí, me prestaste la guitarra que era muy cool y que te la había regalado Alejandro Sanz. Seguramente vió el programa y su manager debió contactar con mi manager. Él es amigo de mi suegro y de la familia pero nunca habíamos compaginado" empieza explicando.

"Entonces él me mandó una guitarra, fabulosa guitarra y a partir de eso empezamos a hablar. Fue a mi concierto en Madrid el año pasado con su familia preciosa. Hablamos y le dije que algún día haríamos una colaboración. Él me dijo que también y así fue cómo empezamos a hablar cada vez más, nos hicimos muy buenos amigos y grabamos una canción juntos" concluyó Camilo sobre la historia que ha desembocado en NASA.

Este tema será el segundo sencillo del disco que aún no tiene fecha oficial de lanzamiento y al que seguirán las otras canciones anunciadas: La naturaleza y Alaska. También falta por confirmar el resto de canciones de este elepé que verá la luz en septiembre.

Estreno de NASA de Camilo y Alejandro Sanz

El solista colombiano presentó en su perfil oficial de Instagram un adelanto del videoclip de NASA junto a Alejandro Sanz. "Quisiera tener en el pecho un botón, pa borrarle la memoria al corazón! 🤖❤️ Llegar hoy a España, y poder contarles esto... otra prueba de que los sueños sí se cumplen! "NASA" con @alejandrosanz 16 de Junio" ha anunciado Camilo en las redes sociales.

"Perdón / por pensar cosas que no son / es que antes de ti me volvieron mierda el corazón / Por eso te pido perdón / nada de esto es culpa tuya / no quiero que nuestro futuro / mi pasado lo destruya / Quisiera tener en el pecho un botón / pa borrarle la memoria al corazón" cantan durante el estribillo ambos artistas.