Camilo anuncia nuevo disco, ‘De adentro pa'fuera’, y nueva canción, ‘Pegao’

El torrente creador de Camilo no se detiene ni ante su reciente paternidad. El músico colombiano acaba de anunciar el nombre del que será su tercer disco de estudio, De adentro pa'fuera, y de la nueva canción con la que presentará esta nueva aventura musical: Pegao.

Apenas tendremos que esperar un par de días para poder disfrutar de este nuevo sencillo porque su lanzamiento está previsto para este mismo jueves 19 de mayo. Algo más tendremos que esperar para poder escuchar al completo su nuevo proyecto que, si todo va según lo previsto, no llegará hasta el mes de septiembre.

Camilo continuará así su increíble trayectoria discográfica que incluye un disco en 2020, Por primera vez, y otro en 2021, Mis manos. El músico cumplira su tradición de álbum anual con De adentro pa'fuera. Un trabajo del que ha ido dejando pequeñas pistas a lo largo de los últimos meses como las canciones Índigo, que dedicó a su retoño, Pesadilla o su colaboración con Wisin, Buenos días.

"De adentro pa'fuera es, sin lugar a dudas, el título de este capítulo de mi vida. Después de la pandemia descubrí en mi primera gira que las canciones que nacen dentro de mi pertenecen a todos los que están ahí fuera. Ese encuentro cambió mi vida e inspiró muchas ideas que ahora son parte de este disco. Después de permanecer herméticos para recibir a nuestro bebé, Índigo, ahora empaquetamos una maleta con nuevas canciones para viajar por todo el mundo para reunirnos con La Tribu otra vez" explicó el músico en una nota de prensa sobre el lanzamiento.

Los planes de Camilo para De adentro pa'fuera y su Tour 2022

"Soy papá. Pero de eso no se trata este vídeo. El hecho es que cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de saltar, de celebrar con ustedes obviamente. Y me puse a pensar por qué no les cuento todo lo que vi en este 2022 para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto. OK. Viendo llegar a Índigo las mejores canciones que he escrito en mi vida. Y así armamos el álbum De adentro pa'fuera. Pero antes de eso, en unos días, Pegao. En junio, NASA. En julio, Naturaleza. En agosto, Alaska. Y en algún momento entre todo esto, el documental El Primer Tour de Mi vida. Se creció la familia, se creció La Tribu y ya casi salimos de casa a vernos la cara otra vez muy pronto en De adentro pa'fuera Tour" ha explicado Camilo sobre los futuros planes de este 2022 con nuevo disco y nueva gira.

Por lo que hemos podido escuchar, Pegao será una cumbia en la que volveremos a tener el sello característico de Camilo en una letra a la que no le faltan curiosidades: "Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua al vaso congelao. Como en discoteca de pueblo, tol mundo pegao. Pegao, Como camisa al cuerpo sudao, como la olla del arroz, pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegao".

Ahora que ya tenemos fecha de su nuevo single, título de la canción y del disco, parte del listado de canciones (Pegao, NASA, La naturaleza y Alaska) falta confirmar si el resto de canciones formarán parte de este proyecto, cuando verá la luz el disco en septiembre y cuándo se pondrá en marcha De adentro pa'fuera Tour.