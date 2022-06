Las chocantes palabras de JLo sobre el show con Shakira en la Super Bowl: “Fue la peor idea del mundo”

Cualquier ser humano que recuerde la Super Bowl 2020 se acordará de ella como una de las más espectaculares y calientes de la historia del descanso más deseado por los artistas americanos. Sin embargo, tras el estreno del documental Halftime de Jennifer Lopez, parece que la decisión de la NFL de que hubiera dos artistas compartiendo escenario no sentó demasiado bien a la solista del bronx y ha sorprendido con sus palabras sobre el show con Shakira.

En esa escena del documental estrenado por Netflix se puede ver a J Lo discutiendo de manera bastante tensa con la directora musical Kim Burse a quién reconoce que no estaba muy conforme con lo que estaba pasando: "Tenemos que tener nuestros momentos de canto. No va a ser una maldita revista de baile. Tenemos que cantar nuestro mensaje. (...) Esta es la peor idea del mundo tener dos personas en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo".

Obviamente los mensajes de Jennifer Lopez no se refieren nunca a la labor de Shakira con quien finalmente compartió grandes ensayos que demostraron su profesionalidad. Pero en aquel momento de preparación, no parecía que el resultado fuera a ser el mejor esperado.

"Si iba a ser un doble cabeza de cartel, deberían habernos dado 20 minutos. Eso es lo que deberían haber hecho" contestaba una furiosa artista cuando desde la NFL le pidió que repartieran el tiempo disponible durante el descanso de la Super Bowl.

Muy contundente es también su manager Benny Medina durante una entrevista realizada expresamente para el documental Halftime que está levantando una gran polvareda: "Normalmente, tienes un cabeza de cartel en un Super Bowl. Ese cabeza de cartel construye un show y, si eligen tener otros invitados, esa es su elección. Fue un insulto decir que necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista".

La polémica con la presencia de la hija de JLo en el descanso

Por si lo sucedido a la hora de repartir el cartel de la Super Bowl no hubiera sido lo suficientemente polémico, Jennifer Lopez habla también sobre la decisión de incluir a su hija en la actuación. Una escenografía que molestó a la organización al denunciar la detención de menores en centros de internamiento (por no decir, cárceles).

Me dijeron "Oye, no puedes hacer eso. La NFL tenía una preocupación real por hacer una declaración política sobre la inmigración. Examinaron los planes y el mensaje era absoluto. No querían esas jaulas en el programa. Eso venía de la más alta autoridad".