Camilo: “Tengo el mejor equipo del mundo que es Evaluna”

Camilo tiene un don: unir con su música a varias generaciones. Le gusta al niño, a la madre y al abuelo. Su pop suave, lleno de melodías adictivas y letras de amor, ha cautivado a millones de personas en los últimos años. Pero si hay un público que ha sabido cautivar Camilo ha sido el español. El colombiano ha encontrado una segunda casa en nuestras fronteras, siendo arropado por algunos de los artistas más exitosos de nuestra música. Y es que todos quieren hacerse amigo de Camilo.

¡No nos extraña! Además de ser una persona llena de luz, se trata de uno de los cantantes más exitosos del momento. Ha sido el artista más nominado y premiado de los Grammy Latinos 2021, tiene 9 billones de streams en plataformas y es el cantante masculino latino más seguido de TikTok.

Este verano, Camilo va a estar por toda España con su nueva gira: De adentro pa fuera Tour. La primera parada es Pamplona. El colombiano estará este mismo domingo, 12 de junio, en la ciudad dándolo todo en el arranque de esta gira. Un tour que, sin haber empezado, ya ha vendido 200.000 entradas.

Para contarnos algunas curiosidades de su nueva gira, de la que LOS40 somos emisora oficial, y hablar sobre su próxima colaboración con Alejandro Sanz, Camilo se ha reunido unos minutos con LOS40.

Pregunta (P): Acabas de pasar el Covid, ¿qué has hecho estos días en casa para no desesperarte?

Camilo: Cuando me dio Covid, me preocupé un poquito. Estábamos en pleno momento de gira y no quería aplazar muchas cosas. Estaba esperando que llegase el negativo. Sólamente tuvimos que mover un concierto en Ciudad de México por dos meses. Estuve en casa recuperándome, con mi esposa y mi hija Índigo. Cuidándome mucho con mi mascarita. Pero bien, la verdad.

P: Vas a estar acompañado de tu mujer y tu hija durante toda la gira. ¿Cómo vas a gestionar la gira y tu vida familiar durante estos meses?

Camilo: No sufro mucho con que una cosa me esté robando la otra. La verdad es que tengo el mejor equipo del mundo que es Evaluna. Nos apoyamos un montón para que uno pueda estar haciendo algo y el otro con la bebé, y al revés. Tengo un equipo que me ayuda mucho a gestionar todo y que pueda tener tiempo para dedicarle a Índigo, que es lo más importante ahora mismo. No me preocupa tanto la distribución del tiempo. Índigo es muy buena. Al final de la noche, uno llega a casa y está con su bebé. Tengo también toda la mañana para estar con ella.

Tengo el mejor equipo que es Evaluna

P: En esta nueva era te has pintado la nubecilla en el ojo, ¿es por algo concreto?

Camilo: A mí me encanta el maquillaje. Siempre me ha encantado. A mi esposa le encanta también. Ella explora un montón conmigo. Estamos en casa y nos hacemos de todo. Yo soy un amante de las nubes. Me encanta fotografiarlas y mirarlas. Cuando estoy en los aviones, me encanta mirarlas desde arriba: me provocan como sensación de inmensidad. La cercanía a aquello que es inmenso y, al mismo tiempo, maleable. Las nubes me generan fascinación en términos estéticos. Además, que me miro al espejo, me veo y me encanta. Me gusta mucho. En resumen, me fascina.

P: Vas a disco por año: Por Primera Vez (2020), En mis manos (2021) y ahora De Adentro Pa Fuera (2022), ¿hay prisa por lanzar discos?

Camilo: Yo hago música a la velocidad de las ganas que tengo de hacerla. Yo siento que podría estar haciendo más música aún. Incluso me gustaría. Es que mi vida entera es hacer canciones. Estoy en casa y, si tengo un ratito porque Índigo está durmiendo, cojo la guitarra y me pongo a ver qué sale. Podría estar haciendo canciones todo el día. No por el afán de hacerlo, sino por el disfrute. Frenar, frenaré, pero de momento, puedo estar girando y lanzando canciones para encontrarme con la tribu. Pero voy a la orden del corazón.

P: Y hablando de frenar, ¿no has pensado en algún momento en tomarte un descanso?

Camilo: Más que creer que uno debería de tener un ritmo rollo partirse el lomo durante dos años y luego tener seis meses de descanso, creo que es mejor lo que tengo yo. Tengo días libres. Mañana, por ejemplo. Voy a poder ponerme al solecito, a leer, a descansar, a tumbarme en el sofá... Me gusta estar On con pequños espacios Off. Lo prefiero a estar soñando con grandes vacaciones que no me van a llegar. Me gusta mucho lo que hago y siento que mi vida es como unas vacaciones

P: Acabas de anunciar colaboración con Alejandro Sanz llamado NASA, ¿cuál es el primer recuerdo musical que tienes con él?

Camilo: Cuando yo tenía como 13 años canté una canción de Alejandro que era Corazón Partío. Yo la cantaba en todos lados. También la de Cuando nadie me ve. Es una de mis canciones favoritas todavía. Recuerdo lo que me generaba. También lo que me generaba pensar en Alejandro Sanz. Era una figura icónica con la que soñaba hacer algo. Tener esta oportunidad es algo que me llena de mucho orgullo.

P: Quiero saber, ¿dónde tienes todos los premios que has ganado este año?

Camilo: Me da un poquito de pudor. Siempre es como motivo magnético de conversación y me da un poco de vergüenza que entren a mi casa y los vean ahí en primera plana. Me da pudor eso. Mi batalla con Evaluna era dónde ponerlos. Quiero que estén en la casa, pero no en el centro. Tenerlos como un tesoro, pero mío. No quiero que estén presentes todo el rato mientras que escribo porque sino me estaría comparando con mi pasado. Todavía no tengo la repisa que quiero y, de momento, están en una repisa de una ventana de mi estudio. Mientras que escribo los miro y me generan un poco de presión. Me siento muy orgulloso.

P: Has vuelto a España, que es tu segunda casa, ¿qué es lo que más te apetece hacer, además de cantar?

Camilo: Me apetece muchísimo comer. Comer mucho. En una gira como esta, donde hay tantos conciertos y tantas ciudades, quiero comer toda la comida diferente que hay en España. Volver a recorrer el país y comer varios platos es algo que me apetee muchísimo.

P: ¿Algún plato en especial?

Camilo: Soy un catador de pan con tomate. Pan tumaca. Dirán que es simple, pero los amantes de la pan tumaca sabrán apreciarlo. También soy un gran amante de la tortilla. Me gusta mucho.

Camilo empieza su gira De Adentro Pa Fuera este 12 de junio.