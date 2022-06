Aitana pone rumbo a América: confirma su gira internacional

Aitana no ha dejado de ganar seguidores y seguidoras desde que salió de la academia de Operación Triunfo. La catalana se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la industria musical española, convirtiéndose en todo un referente. Canción que saca, canción que se convierte en éxito.

De este modo, no nos extraña que su voz haya traspasado fronteras y al otro lado del Atlántico también haya conquistado miles de corazoncitos. Temas como Mon Amour Rémix, Formentera o En el coche, están pegando muy fuerte en algunos países de Latinoamérica. Sin ir más lejos, el tema que tiene junto a Zzoilo ha sido número 1 en varios países del continente americano.

Con esta premisa, no nos extraña que Aitana quiera conocer en persona a su público americano. ¿Y cómo lo hará? Nada más y nada menos que con tres conciertos. Este viernes, 10 de junio, la intérprete de Teléfono ha anunciado tres fechas nuevas de su 11 Razones + Tour. Eso sí, estas son fuera de España.

De momento, Aitana solo ha confirmado shows en México. La cantante estará en Guadalajara el 10 de octubre; en Ciudad de México, el 14; y en Monterrey, el 15.

Todo un sueño para Aitana

En los últimos años, el fandom latinoamericano de Aitana no ha dejado de crecer. De este modo, con estos conciertos, la estrella tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de cantar fuera de nuestras fronteras:

"No me puedo creer que por fin haya llegado este momento. Primeras fechas en Latam. ¡México nos vemos en octubre! Me muero de la ilusión y de las ganas de veros a todos"

México es solo el principio

Aunque de momento solo haya confirmado las tres fechas en México, Aitana tiene preparado anunciar nuevos conciertos por Latinoamérica. La propia artista ha comunicado en sus redes sociales que "muy pronto" habrá nuevas fechas en "más países". Una noticia que ha sido muy bien recibida entre sus fans internacionales.

Sin duda, Aitana da un paso más en su carrera con esta gira por Latinoamérica. Seguro que la joven vuelve a brillar en esos conciertos. Y es que Aitana es mucha Aitana.