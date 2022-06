Los chicos de BTS emocionan con ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’: mira el vídeo aquí

Los fans de BTS están de enhorabuena. Su grupo favorito ha estrenado su primer álbum antológico Proof, con el que han celebrado nueve años en la industria de la música. El disco está compuesto por 48 canciones, de las cuales 45 ya habían visto la luz en sus anteriores proyectos. Tres de ellas lo han hecho de forma inédita.

Uno de estos nuevos temas es Yet To Come (The Most Beautiful Moment), que no ha tardado en convertirse en la banda sonora favorita de su ejército de fans. De hecho, en tan solo unas horas su videoclip ha superado los 22 millones de reproducciones.

En la discografía de BTS no solo encontramos letras sobre amor y desamor, sino también sobre otros temas que normalmente no escuchamos en una canción. La preocupación por la juventud, la búsqueda de la esperanza y las vivencias de momentos más oscuros son otros de los asuntos que tratan. En esta ocasión han querido traernos un nuevo significado con el que han dejado claro que queda BTS para rato.

Los surcoreanos nos hablan de que aunque hayan vivido miles aventuras en todos estos años, lo mejor está por venir. Un mensaje que sin duda ha emocionado a los fans de la banda de K-Pop.

Como mencionamos en líneas anteriores, Yet To Come ha llegado con un videoclip que ya ha arrasado en Youtube. Nos muestra escenas protagonizadas por sus integrantes en las que aparecen en un desierto en el que se van encontrando todo tipo de elementos.

Proof es la demostración de que BTS se ha convertido en una de las mayores bandas de los últimos tiempos. En los tres CDs que componen este proyecto escuchamos temas que han marcado un antes y un después en su trayectoria y que han conseguido sumar logros a su trayectoria.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Yet To Come (The Most Beautiful Moment)?