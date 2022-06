BTS repasa su historia en ‘Proof’, un cofre lleno de tesoros musicales

Los chicos de BTS se han convertido en la inspiración de millones de jóvenes en todo el mundo. Sus letras no solo reflejan historias de amor y desamor. También tratan sobre la esperanza, quererse a uno mismo y la búsqueda de la luz en los momentos más oscuros.

Los surcoreanos tienen claro que es imprescindible depositar toda nuestra confianza en los más jóvenes, ayudándolos a afrontar los problemas que los atormentan para así construir un futuro lleno de ilusiones y objetivos cumplidos. Todas estas letras llegan ahora a Proof, su primer álbum antológico con el que han celebrado sus nueve años en la industria.

Este nuevo proyecto llega con 48 canciones, siendo 45 de ellas muchas de las que han protagonizado sus éxitos y que están incluidas en sus anteriores proyectos. Pero las tres restantes son canciones inéditas que han querido compartir con sus seguidores para así deleitarles con nuevas historias.

Uno de ellos es Yet To Come, un bonito tema de pop que habla sobre el prometedor futuro que les espera. Y es que a pesar de haber vivido múltiples aventuras durante todos estos años, aseguran que lo mejor está por venir.

No es la única que ha visto la luz por primera vez con el estreno es Run BTS. En esta ocasión han apostado por una fusión de sonidos pop y hip hop cuya letra habla de lo imparables que son. ¡Y no les falta razón! Han demostrado en más de una ocasión que convierten en oro todo lo que publican.

El otro tema es For Youth, que, como mencionamos en líneas anteriores, le da relevancia a la juventud. Se dirigen a sus fans para dejarles claro que siempre estarán con ellos y que son su motor de vida e inspiración.

Las canciones que forman parte de este proyecto han marcado un antes y un después en su trayectoria. Le han dado sentido a ella y han protagonizado muchas de sus alegrías, así como también las de sus seguidores. Nuestros protagonistas son unos expertos en ahondar en múltiples temas, incluso muchos de ellos tratan sobre las preocupaciones que encontramos en nuestro día a día. Y si no lo hacen en sus canciones, se encargan de hacerlo fuera de ellas, como ya han demostrado en sus discursos en las Asambleas de la ONU o en la mismísima Casa Blanca.

Y tú, ¿ya has escuchado Proof?