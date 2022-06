Demi Lovato entierra definitivamente el pop con ‘Skin Of My Teeth’

Demi Lovato ya estaba avisándonos de lo que se avecinaba. Su pasado en la música pop estaba más que enterrado para así ver nacer su era más rockera.

Al fin llega el primer estreno de esta nueva etapa de la cantante: Skin Of My Teeth. Al más puro estilo de Hole, la artista nos sumerge en una fusión de guitarras y mucha caña para hablarnos abiertamente de su rehabilitación y de cómo la vida no se lo ha puesto nada fácil. "Estoy viva por los pelos. Sobreviví, pero se hizo más difícil respirar, preguntándome por qué no se pone más fácil, es más fácil para mí", dicen algunos de sus versos.

Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip en el que Demi saca a relucir otro de sus grantes talentos: el de la interpretación. En él, la artista se sumerge en una bañera con un estilo de lo más rockero mientras un anciano se convierte en su monstruo. Ese que le intenta llevar a la perversión y ahogarla hasta acabar con su vida. Ella, como el Ave Fénix, resurge de sus cenizas y acaba con él para demostrar que la vida ya no puede sorprenderla y que ya tiene agallas de sobra como para enfrentarse a ella.

El lanzamiento de Skin Of My Teeth ha tenido una gran acogida entre los fans de la artista, quienes estaban más que listos para disfrutar de esta nueva etapa de la cantante. Pero eso no será todo, ya que se trata de un avance de su disco Holy Fvck, que llegará el 19 de junio.

Oficialmente, la Demi más rockera ha vuelto. Habrá que esperar para escuchar los sonidos de sus próximos lanzamientos, aunque nos ha dejado claro que el pop ya es pasado.