La nueva Demi Lovato debutará el 19 de agosto con ‘Holy Fvck’

Mientras tú estés luciendo palmito en cualquier playa o poniéndote en forma en la montaña a base de respirar aire puro, Demi Lovato se estará enfundando sus mejores galas de cuero ceñido para promocionar su nuevo disco. Ese del que ya os hemos contado que marca un antes y un después en su carrera musical y del que ya conocemos casi todos los detalles.

Porque el nuevo disco de la nueva intérprete llevará por título Holy fvck y verá la luz el próximo 19 de agosto. Se trata de un álbum muy ambicioso en el que la solista estadounidense ha querido visitar sus raíces más rockeras y dejar a un lado su imagen más inocente.

16 canciones formarán parte de Holy fvck aunque de momento Demi Lovato no ha confirmado el listado de canciones que integrarán esta nueva aventura musical: "El proceso de creación de este álbum ha sido la experiencia más satisfactoria de mi vida, y estoy muy agradecido a mis fans y mis colaboradores por acompañarme en este viaje. Nunca había estado tan segura de mí misma y este disco habla por sí solo. A mís lovatics que me han acompañado desde el primer día o a los que se han cedido subir ahora para dar una vuelta, gracias. Este álbum es para ti".

Holy fvck llegará menos de año y medio después de su anterior álbum de estudio, Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, aunque con un concepto radicalmente distinto ya que la cantante explorará unos géneros musicales a los que no nos tenía acostumbrados.

No tendremos que esperar hasta el próximo 19 de agosto ya que el próximo día 10 de junio se estrenará Skin of my teeth, el primer sencillo de este nuevo álbum. Para su octavo disco, la intérprete ha buscado una imagen impactante de portada y lo ha logrado. Atada en la cama sobre un colchón con forma de cruz blanca y sobre una especie de cielo color rojo sangre.

Son muchas las dudas que tienen muchxs de sus seguidorxs ya que en los últimos meses la solista ha presentado varias canciones de disttinta índole (Unforgettable (Tommy's song), Substance, Happy ending o City of Angels) que no se sabe si formarán parte de este álbum o no.

Los últimos años en la vida de Demi Lovato han sido de continua evolución, cambio, transformación o como lo queráis llamar. Y el caso es que nos sigue encantando todo lo que hace porque en el fondo sigue siendo la solista estadounidense que nos enamoró con su voz hace muchos años. Cada vez falta menos para recibir Skin of my teeth el 10 de junio y Holy Fvck el 19 de agosto.