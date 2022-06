Dani Martín comparte una crítica tras el concierto de Fito & Fitipaldis: “no se pelean las carreras”

A Dani Martín le encanta compartir todo lo que piensa a través de su cuenta de Instagram, como cuando explicó el cambio de look que se había hecho o las sensaciones que tiene después de sus conciertos. Pues ahora el cantante nos trae un video reivindicativo para defender el valor que tienen los artistas de toda la vida.

Todo comenzó porque el madrileño se subió al escenario junto a Fito & Fitipaldis para dar un concierto en San Mamés que “estaba hasta arriba” de gente. Defiende que eso no se consigue si no das todos los pasos que se necesitan, es decir, no cogiendo atajos para tener un éxito asegurado.

Para Dani, esto sucede porque “vivimos en un momento donde la inmediatez y el querer que todo pase ya y querer que todo sea ya un éxito, esto impide que este tipo de artistas existan. No hay paciencia, no se pelean las carreras... lo que hace que se consigan atajos”.

Estas palabras son una clara alusión a lo que Dani vivió junto al grupo, que le hizo darse cuenta del trabajo que hay detrás de cada artista, “es algo tan emocionante y tan bonito que merece la pena hacer la carrera y no saltarse ningún paso”.

Lo que tiene claro, como ha explicado, es que los que se encontraban esa noche en el San Mamés “han hecho todo lo que hay hacer y no nos hemos dejado llevar por la inmediatez ni por el todo ya, si no que hemos hecho las cosas como correspondía”.

“Estoy muy orgulloso de ello”

Dani Martín se define como uno de esos artistas que han trabajado duro para llegar a llenar todos los asientos de los lugares a los que ha acudido y no le gustaría que las siguientes generaciones no lo hiciesen de ese mismo modo, “me encantaría que eso siguiera sucediendo, que siguieran existiendo esos apoyos a los artistas que empezaron sacando un disco y de repente las cosas empezaron a suceder".

Este logro ocurre cuando consigues “conectar con el público, transmitir algo”, un hecho que no tendría lugar en solo dos años como ha defendido el madrileño.

Manuel Carrasco, un ejemplo de ello

Para terminar este video reivindicativo, Dani ha querido felicitar a Manuel Carrasco por el récord de asistencia en un concierto que logró en la Cartuja de Sevilla. También, como ha comentado el cantante, “es todo parte de haber estado trabajando y trabajando como él ha hecho”.

“Me quedo con los que recorren el camino y no cogen atajos, todos mis respetos para ellos, que recorren todo el camino”, con estas palabras terminaba el video, dando las gracias a todos los que estuvieron en ambos conciertos, en San Mamés y en Sevilla, “por hacer que la música siga viva”.