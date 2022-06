Lo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira estaba claro desde la misma pre convivencia cuando pudimos ver el tonteo que se traían el uno con el otro. Antes o después íbamos a ver a esta pareja dejándose llevar por la pasión. Y aunque hasta ahora les hemos visto muy prudentes y contenidos, ya han dado rienda suelta a su pasión en Supervivientes.

La situación no ha sido fácil para ellos que han visto como cada gesto, cada palabra y cada situación se analizaba con lupa tanto por la audiencia como por sus propios compañeros. En la última gala ya le expresaban a Jorge Javier Vázquez lo cansados que estaban de que su concurso se estuviera basando en su relación.

Pero lejos de haberles separado toda esa presión, les ha unido más y estos días hemos podido ver que cuando hay química y atracción es difícil frenarse. Les hemos podido ver muy juntitos en el mar mientras hablaban de la posible expulsión del deportista.

Ella dejaba claro lo preocupada que estaba. “No quiero que te vayas”, le decía. Y él aseguraba que no pasaba nada porque ella iba a llegar a la final y ganar estuviese él o no. Y en ese momento no ha dudado en hacer una referencia a su culo mientras la cogía en brazos. Y los dos, cada vez más cerca.

“Que yo voy a ganar, coño. Que yo ya te he ganado a ti que ya es bastante”, acababa diciendo ella antes de que él asegurase medio en broma que todavía no le había ganado. Pero no hay más que ver el tonteo que se traen para darse cuenta de que no iban a tardar en dar un paso más.

“Quiero ya estar fuera de aquí contigo. Ya me he cansado, que aquí no se puede hacer nada carajo”, le aseguraba Yulen a la colaboradora de Sálvame.

Noche movida

Claro que nada, nada, no es precisamente lo que ha ocurrido entre ellos. Si hubieran estado en Gran Hermano ya habríamos hablado de edredoning. No había más que ver el movimiento bajo la manta que les cubría para darse cuenta de que durmiendo no estaban.

Anuar Beno le preguntaba a Anabel por su buen talante de la mañana siguiente. “Joder, es que he dormido muy bien”, contestaba ella con una sonrisilla muy esclarecedora. Y no contento con cotillear un poco con ella, ha seguido con él. “Es que soy un soso”, le decía él que parece que ha hecho todos sus movimientos para callar algunas bocas. “Como diría un amigo mío, si os gustáis, pues follad”, le recomendaba su amigo que no dudaba en recordarle que él dormía a su lado y que se ha enterado de todo.

La revelación de Desy

Ion Aramendi sometía a Desy Rodríguez a un tercer grado en el plató de Conexión Honduras. Estaba empeñado en saber si entre Anabel y Yulen ya había habido un beso antes. “Poco han hecho para lo que podía haber habido”, respondía ella reacia a dar muchos detalles.

“En la convivencia pasaron muchas cosas”, aseguraba finalmente Desy entre risas. “Yo estoy como el banco, no doy crédito, yo ya estoy curada de espanto”, señalaba Arelys, la madre de Yulen.

“Se supone que nos daban a todos dos preservativos y ninguno vimos ninguno, así que, a lo mejor, puede ser que te traigan nietos”, añadía la superviviente. “Ha salido el gordo”, aseguraba Tony Spina, “que no es solo un beso”.

Desy ha acabado reconociendo que “ahí había mucho tema desde el principio”. Ya nos ha dejado claro que hay parte de la historia que no hemos visto. Contento estará el Negro.

Esta situación no ha hecho más que corroboran lo que algunos piensan, que lo de Yulen es pura estrategia para llegar a la final. "La gran Belén Rodríguez dijo que cuando Yulen estuviera nominado iba a liarse con Anabel. Una vez más acertó", señalaban en twitter.