Anuar Beno se viene abajo y llora desconsoladamente en ‘Supervivientes’

El juego de recompensa del último programa de Conexión Honduras ha dejado a más de uno de bajón total. El premio era comerse unos churros con chocolate, una buena dosis de azúcar para unos supervivientes que están muertos de hambre. Claro que la prueba no era fácil.

Los concursantes se iban enfrentando de tres en tres en una prueba sobre el agua del mar en el que tenían que ir recorriendo un camino entre dos cables y con dos tablones hasta llegar a una pasarela. En la ronda de Anuar Beno, competían también Yulen Pereira y Alejandro Nieto. Estos dos últimos ganaban la recompensa y Anuar no podía más que enfadarse y dar golpes al mar para desahogarse.

Parece que la sensación de agobio tras ver a sus compañeros comer fue en aumento y ya trasladados a otra isla para darle la sorpresa a Ana Luque, y ante las preguntas de Ion Aramendi, el hermano de Asraf se vino abajo.

Derrumbado

“Mal, mucho agobio, es una ansiedad… de verdad, es que se pasa muy mal. Cualquier cosa que ves te afecta un montón y los he visto tanto disfrutar con ese chocolate con churros que tengo ansiedad y estoy aquí, muerto de puta hambre, y lo ves y te jodes. No sé, me ha dado el bajón y ya está. No pasa nada, en un rato se me pasa, pero, te lo juro, esto cuesta mucho más de lo que parece. Muchísimo más. Vas siempre a medio gas y siempre te quedas con las ganas, siempre te quedas con hambre. Siempre intento dar lo mejor de mí, pero siempre parece que llego a mi límite muchas veces”, explicaba entre llantos incontrolados.

“Mis padres tienen que decir, este subnormal, llorando por un chocolate con churros”, añadía, “pero de verdad que se pasa muy mal. Y Kiko le daba palmaditas en la espalda para consolarle dejando a un lado todas sus diferencias.

“Créeme Anuar que tus padres están muy orgullosos de ti”, le aseguraba el presentador empatizando con el mal momento que estaba pasando. Igual que sus compañeros que han irrumpido en un aplauso para apoyarle. “Aunque no estamos en tu situación, te entendemos perfectamente, no es solo un chocolate con churros, es mucho más que eso. Es comer, es comer algo rico, es ver a los demás comer”, añadía para intentar infundirle ánimos.

Hasta Nacho Palau ha apoyado a su compañero con el que no se lleva nada bien. Otra cosa es lo que sucede en redes sociales donde el rechazo hacia Anuar es tan grande en algunos sectores que no se han ablandado ni con sus lágrimas.

Esta semana está nominado, veremos si acaba siendo el siguiente expulsado.