Boombastic conquista Madrid en su segundo día con los shows de Khea, Duki y Marc Seguí, entre otros

Este fin de semana, Madrid se ha prendido y no nos referimos al intenso calor de estos días. Lo ha hecho gracias a Boombastic, que ha conseguido reunir actuaciones memorables de lo mejor de la música urbana.

Si en la primera jornada del festival pudimos disfrutar de los shows de Bizarrap, Nicki Nicole, Recycled J, por mencionar algunos, en la segunda lo hicimos con artistas de la talla de Emilia, Marc Seguí, Walls, Oddliquor, Ptazeta... además de contar con referentes emblemáticos del género urbano como son Hijos de la ruina, Zetazen o Rapsuklei.

Ptazeta, durante su actuación en Boombastic. / Aldara Zarraoa/Redferns

Sin duda, un cartel muy jugoso que representa la variedad de sonidos y estilos que están marcando la actualidad musical. Los tres escenarios del festival fueron una exposición de tendencias musicales, el recinto entero se convirtió en una pasarela de looks con peinados, maquillajes y estilismos arriesgados, originales y veraniegos con el glitter como principal protagonista.

Shows para el recuerdo

Aunque cada uno de los nombres que integraban el cartel dio lo mejor de sí y ofreció un show único, nos atrevemos a destacar tres conciertos que nos dejaron sin palabras.

El primero fue el de Khea. Al argentino le bastó con su única presencia sobre el escenario para levantar a la gente, que acompañó enloquecida al artista durante la interpretación de todas sus canciones. Su directo alcanzó picos de potencia absoluta cuando cantó los que son sus temas más icónicos: Ayer me llamó mi ex, Tumbando el club, She don’t give a fo, Loca o Hitboy. Una prueba más de que la escena argentina está conquistando el mundo.

Natos, durante la actuación de Hijos de la Ruina. / Aldara Zarraoa/Redferns

Hijos de la ruina, formación integrada por Natos, Waor y Recycled J (quién actuó en solitario durante la primera jornada), fue sin duda otro de los platos fuertes de la noche del Boombastic. Los casi 40 minutos de retraso que sufrió su show no impidieron que casi la totalidad del público asistente se aglutinase sin dejar apenas espacio para respirar frente al escenario. Después de mucho tiempo sin tocar en casa, la banda hizo estremecer el recinto con temas que han marcado la historia del rap español como son Piratas, Sudores Fríos o Bicho Raro. Además, aprovecharon la oportunidad para presentar un tema inédito: Hasta que salga el sol.

Por último, no podemos dejar de aplaudir el concierto que ofreció Duki, que se ha convertido en una de las estrellas argentinas más seguidas a nivel internacional. Acompañado de su banda y armado con un micrófono al que incorporó unas alas, el artista se comió el escenario pese a confesar ante sus seguidores que se encontraba particularmente nervioso por su actuación. Pista y grada bailó, cantó y saltó sin parar junto a Duki, que interpretó canciones como Si quieren frontear, Hello Cotto o su más reciente lanzamiento Antes de perderte, ya convertida en un himno más.

La experiencia Boombastic

Salvo algunos retrasos y problemas técnicos que intercedieron en el transcurso normal del evento, Boombastic supo inaugurar por todo lo alto la primera tanda de festivales y dio la oportunidad a la capital española de disfrutar de la música que más pega.

Emilia, captada en un momento de su show. / Aldara Zarraoa/Redferns

Además de escuchar a sus artistas favoritos, el público pudo disfrutar haciéndose fotos en diferentes spots, visitando los stands y eligiendo su comida favorita de entre las distintas foodtrucks. El Boombastic se convirtió en un espacio de disfrute, encuentro y mucho cantar y bailar de forma colectiva, la mezcla perfecta para que un festival triunfe.