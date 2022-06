Fani y Christofer se han casado, aunque muchos dudaron que llegara este día tras ‘La isla de las tentaciones’

El reportero encargado de informar sobre la boda de Fani Carbajal y Christofer Guzmán en Socialité aseguraba que conoceremos todos los detalles de su boda en su canal de mtmad y que la pareja ha intentado guardar algunos detalles para tener contenido que ofrecer en el canal.

Pero sí ha mostrado varias fotos del secreto mejor guardado del día, el vestido de la novia. “Lleva muchas transparencias, muchos encajes, no es sencillez la palabra que caracteriza su vestido de novia”, señalaba el reportero que le confesaba a Nuria Marín que tampoco lo veía tan recargado.

“Ha sido mucho más criticado por su estilismo Christofer, que si era el muñeco de la tarta, que si era un cantante de OT… A mí me ha gustado mucho, muy original, como con mucho brillo”, aseguraba sobre el novio.

“Estefanía va muy acorde con su personalidad y su estilo. Creo es un vestido provocativo. Me parece bien que las novias digan ‘quiero llevar un vestido provocativo y quiero que la noche termine como tienen que terminar las noches de boda’. Además, estoy segura de que Fani y Christofer consumaron su relación anoche por primera vez”, se reía Nuria.

Como era de esperar, la boda estuvo repleta de invitados televisivos y el programa no ha dudado en mostrarnos la pasarela de moda: Yola Berrocal, Oriana Marzoli, Marta de Lola, Marta López y su novio Rubén… y la tía Maite.

“Nadie daba un duro por esta boda, pero aquí estamos”, aseguraba Marta López. Y es que, tras la infidelidad de Fani durante su paso por La isla de las tentaciones, en dos ocasiones, nadie apostaba porque esta pareja sobreviviera. Pero lo ha hecho y ha vivido su gran día.

La llegada de la novia

Hemos visto cómo llegaba la novia a su boda y hablaba de lo nerviosa que estaba y de sus planes de futuro. La pareja lleva un tiempo intentando quedarse embarazada, pero el último embrión no ha salido adelante. Pero seguirán intentándolo. “Mi cuerpo desgraciadamente lo rechazó, pero tengo dos embriones más congelados”, aseguraba.

Y la fiesta llegó. “Ayer fue un día maravilloso, tengo muchísimas ganas de que veáis todos los detalles en mi canal de @mtmad.es daros las gracias por todos los mensajes tan bonitos que nos estáis mandando, no sé cómo agradecer tanto cariño❤️ muchas gracias por todos los que sabíais la sorpresa que le iba a hacer a Christofer y me guardasteis el secreto, le encantó la moto, muchas gracias a mis amigos de @mundimoto_com qué también asistieron a mi enlace por ayudarme a prepararle la sorpresa, su cara cuando la vio no tiene desperdicio 😀 no se la esperaba para nada. Me hace especial ilusión poder compartir con vosotros estos momentos tan bonitos y ver qué os alegráis por nosotros me hace muy feliz 🥰”, escribía la mujer recién casada al día siguiente cuando todavía seguían recibiendo felicitaciones.

Carmen Lomana: Cuánto me alegro! Os merecéis mucha felicidad Fanny y Christofer. Sentí no poder acompañaros

Iban García: Guapos!!! ❤️😍

Raquel Salazar: Enhorabuena pareja😍

Kuky Fuego: Que bien lo pasamos!!!! De locos 🔥💍❤️

Reflexiones

“Parecía imposible que me emocionara, pero hoy contra todo pronóstico @fanicarbaj y @cguzman46 se han casado con una ceremonia preciosa y emotiva, estaban guapísimos y después de todo lo vivido se merecen ser felices. Os deseamos toda la felicidad del mundo y que venga pronto ese bebé que tanto deseáis. Vivan los novios ❤️❤️”, compartía Marta López en sus redes junto a varios posados con su chico.

“Un enlace precioso, con personas preciosas💍❤️”, compartía también Lola, la que también fue testigo de lo que se sufre en La isla de las tentaciones.

“Con respecto a ese día, decir que independientemente de los errores que se puedan cometer en un momento dado, existen las segundas oportunidades, que todavía creo en el amor aunque estos tiempos te hagan pensar lo contrario, que “lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no, ni aunque te pongas”, y que creo profundamente en lo que sienten el uno por el otro…os deseo que seáis muy felices! Enhorabuena chicos!❤️💍"” reflexionaba Oriana.

Ahora solo queda esperar que sean felices y no vuelvan a sorprendernos con otra de esas crisis tan comunes en su relación.