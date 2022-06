Anuel AA y Yailin sorprenden a todos con su boda en República Dominicana

Lo de Karol G y Anuel AA es ya historia pasada. Hubo un tiempo en el que pensábamos que estaban hechos el uno para el otro y que acabarían sus días juntos. Pero no fue posible y él no tardó mucho en rehacer su vida. Desde entonces se ha creado una rivalidad entre la colombiana y Yailin, la nueva pareja de su ex.

Ahora podemos decir que ya no es novia sino mujer porque este viernes la pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil en República Dominicana. “Todo en manos de Dios 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 @yailinlamasviralreal LAS PALABRAS YA NO IMPORTAN!!!!!!!👰🏽‍♀️🤵🏽‍♂️💒😘🥰😍❤️💕💍👹😈❤️‍🔥💗💓💘”, compartía el cantante.

“👰‍♀️🤵🏻‍♂️ te amo nunca Imagine este momento Ni cómo se sentía gracias Por llegar a mi vida Y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo Espero que esto dure años y años Juntos y dándonos todo el amor del mundo Cada día que pase Y gracias por convertirme en tu esposa @anuel 💍”, compartía ella junto a varias fotos de la firma de su matrimonio.

Ceremonia íntima e improvisada

Y nada de preparativos, ni vestidos de novia, ni multitud de invitados. Más bien parecía todo muy improvisado. Ellos se bastaban y sobraban para sellar el momento con unos vaqueros y chándal como estilismo. Así es como Enmanuel Gazmey Santiago y Jorgina Guillermo Díaz, se han casado con Santiago Matías y José Enrique Martínez Uceta, como testigos.

El año pasado confirmaban su relación y pocos meses después anunciaban su compromiso el pasado enero. No han esperado mucho para dar el paso y ahora ya son marido y mujer. Y si escuchamos Provenza, de Karol G, parece que no le afecta demasiado porque su historia está pasada y superada.

Ahora queda ver si esta ceremonia se repite con invitados y todos los protocolos que dominan este tipo de celebraciones. Y no estaría mal que inspirar una nueva colaboración entre la nueva pareja que seguro que ya está pensando en el siguiente paso: tener hijos. En más de una ocasión han declarado que no quieren demorarlo mucho.