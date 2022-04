Anual AA y Yailin la Más Viral estrenan su canción más ardiente, ‘Si tú me busca’: ¡Mira el vídeo!

Los fans de Anuel AA están de celebración. El puertorriqueño ha querido cerrar el mes de marzo a lo grande. Y para ello ha decidido sacar nueva música: Si Tú Me Busca. ¡Pero eso no es todo! Resulta que le acompaña su actual pareja, la cantante dominicana Yailin La Más Viral. Eso es. La pareja latina del momento ha estrenado su primer tema juntos y que, sin duda, ha llegado con mucha calentura.

Así es como este tema caliente y que nos dejara boquiabiertos (sobre todo con la letra) ha llegado el pasado 31 de marzo en todas las plataformas digitales. "Música para adultos. Música de calle", escribió Anuel en Instagram. Y es que se puede confirmar que es para adultos, pues el single es un tanto provocativo en el que se deja ver la química entre los artistas.

“Estar enamorado te llena de inspiración, de melodías y de creatividad, es el mejor momento para hacer música y es algo que estamos disfrutando mucho como pareja”, comentó Anuel AA. Sin embargo, no todos los fans piensan lo mismo ya que han comentado en redes sociales que está canción "no debería de haber salido", escribía uno. Otras personas directamente le desean el pésame por su "propia muerte". Está claro que la canción no ha causado sensación a todos sus fans, pero sí hay otros que le han apoyado incondicionalmente. Y, por supuesto, a Yailin.

Sobre su videoclip

Al tema le acompaña un videoclip innovador y para ello se ha contado con la dirección de Javi Neris. En el clip, se ha apostado por una estética visual muy atractiva: por un lado, una escenografía con mucho brillo donde se deja ver el esplendor de los artistas. Y por el otro lado, una mirada más íntima de los cantantes acompañada de colores más oscuros.

Sin duda, Si Tú Me Buscas viene a convertirse en el próximo hit de 2022 y quizás más adelante el puertorriqueño nos da nuevas sorpresas. Habrá que esperar para comprobarlo. Y a ti, ¿te gusta la nueva canción de Anuel AA y Yailin La Más Viral?