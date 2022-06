Elena Furiase no prescinde de su posado en bikini antes de dar a luz

Elena Furiase ha entrado en la recta final de su embarazo y ya tiene ganas de que llegue el gran día de tener a su segundo bebé en brazos. Noah va a convertirse en hermano mayor y la familia respira ya impaciencia.

Eso sí, mientras llega el día, no dudan en disfrutar de este verano anticipado. La actriz no ha dudado en compartir su posado en bikini, porque la gran barriga no es impedimento para dar la bienvenida el verano con agua por medio.

“Sinceramente… por mí, ya estaría! 😂 🫠 💦🔫 así todo el día #yyanopuedomás#algocreceenmiotravez🌱”, escribía junto a la imagen veraniega que demuestra que ya solo le queda esperar.

Y es que, el que ha pasado por esa etapa, sabe que las últimas semanas se hacen eternas y que una está ya deseando que pase todo y comenzar la adaptación con un nuevo miembro en la familia.

Con mucho cariño

La que, de momento, no está a su lado, es su madre. Lolita no dudaba en demostrarle lo mucho que la echa de menos: “Ay vida mía que ganas de verte”, aseguraba.

Y no es la única que quería mandarle ánimos y cariño en esta etapa tan pesada para una embarazada.

Aurora Carbonell: Y qué guapísima estás !!❤️

Laura Matamoros: ❤️❤️❤️

Belén López: Mi vida eres oro molío ✨✨✨

Mar Saura: ❤️🚀🚀🚀🚀

Nerea Barros: 🔥❤️❤️❤️❤️

Pablo Carbonell: Un baño en la piscina y al paritario. Vas a ser una super mamá. Qué suerte para el bebé.

Bibiana Fernández: 😂❤️❤️❤️

Juanjo Ballesta: Helenita. Besotes cukiii ❤️ Que digo que mi vida no eres tú pero que podrías serlo ajajajajjaa😂muchos besotes a ti y a los tuyos. Y a tu 👦

Si echamos un vistazo al muro de su Instagram podemos darnos cuenta de que últimamente va todo el día con la barriga al aire, pero, ¿hay algo más bonito que una tripa de embarazada?

De momento, a pasar el calor con poca ropa y una piscina o playa cerca. Ella parece que lo tiene.