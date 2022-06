Purple drank, la bebida legal que triunfa en TikTok, y que puede causar serios problemas de salud

Dicen que las bebidas energéticas son uno de los problemas más crecientes entre la juventud de nuestro país y es que no dejan de crearse brebajes para poner las pilas, que pese a ser legales no dejan de ser peligrosos.

Algunas canciones y vídeos en TikTok han vuelto a poner de moda el Purple Drank, también conocida como lean o sizzurp y que no es otra cosa que un combinado casero elaborado con jarabe para la tos con Sprite o Seven Up y chuches. Un color morado y un toque dulzón hacen que esta bebida parezca algo inocente y casi infantil, pero nada más lejos de la realidad.

La policía ya ha intervenido varios botellones en los que han encontrado consumo de esta bebida y que parece haberse puesto de moda entre los más jóvenes. Su consumo puede llevar a tener alucinaciones, aunque eso no es lo peor de todo.

Bebida peligrosa

Si nos centramos en los casos más graves podemos hablar de síntomas como disminución de la concentración y de la conciencia hasta el coma, disforia y euforia, trastornos psicóticos como desorientación y delirios hasta estados de confusión o paranoicos, tono muscular incrementado. También pueden provocar depresión respiratoria, cambios en la presión arterial y taquicardia. Y, en algunos casos, el desenlace puede ser mortal.

No se trata de una bebida nueva, de hecho, para hablar de sus orígenes tenemos que irnos al Estados Unidos de la década de los años ’60. En aquel momento se consumía en la escena musical, los músicos de blues la mezclaban con cerveza.

El jarabe de la tos se empezó a introducir en la mezcla dos o tres décadas después y volvió a tener un repunte en los años ’90 debido a los raperos que hablaban de ella en sus canciones.

Sabe usted lo que es el “purple drank” , “sizzurp” o “lean”?

Pregúntele a su hijo o hija adolescente.

Estemos atentos

La bebida del Hip Hop

El que fuera novio de Ariana Grande, McMiller, era adicto a esta bebida. Cuando murió en 2018 su amigo Shane Powers compartió varios mensajes en los que advertía del gran problema que suponía el consumo de esta bebida y que a él le había causado muchos síntomas desagradables.

DJ Screw popularizó la bebida, que es ampliamente atribuido como una fuente de inspiración para el estilo de la música de hip hop. Acabó muriendo por complicaciones derivadas por su adicción a esta bebida. También lo hicieron Big Moe, Pimp C o Fredo Santana y Lil Wayne llegó a estar hospitalizado.

El problema fue creciendo. En 2004, la Universidad de Texas encontró que el 8,3% de los estudiantes de secundaria habían tomado la bebida para obtener un alto estado de relajación.

Se han comprobado las contraindicaciones de este combinado, sobre todo, en gente que sufre depresión. Ahora parece que coge fuerza en nuestro país y ya se ha localizado en varias concentraciones juveniles.