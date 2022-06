8 ocasiones en las que Taylor Swift ha sido una aliada del colectivo LGTB

Hace tres años, un 14 de junio de 2019, Taylor Swift lanzaba a las diferentes plataformas digitales y de streaming el que sería su sengundo single de cara al lanzamiento de Lover y su canción más reivindicativa en cuanto a derechos LGTB se refiere: You Need To Calm Down.

Taylor Swift - You Need To Calm Down

Este himno que ya es historia del pop lanzaba un mensaje dirigido a los haters tanto del colectivo LGTB como de aquellos que se dedicaban a enfrentar a las mujeres de la industria musical, mostrando en su videoclip, que se estrenaría tres días después, a un montón de personas de la música y la cultura popular estadounidense que formaban parte de este sector tan diverso, y que protagonizaban un vídeo ambientado en un camping LGTB.

Entre sus estrofas podemos escuchar versos como "But I've learned the lesson that stressin' / And obsessin' 'bout somebody else is no fun / And snakes and stones never broke my bones (He aprendido la lección de que estresarse y obsesionarse con alguien no es divertido, y que las serpientes y las piedras nunca rompieron mis huesos)" o "Why are you mad? / When you could be GLAAD? (¿Por qué estáis enfadados cuando podíais estar contentos?)" haciendo un juego de palabras entre "glad" y "GLAAD", una organización sin ánimo de lucro cuyas siglas hacen referencia a la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación.

Más allá de la letra, el videoclip y todas las personalidades del colectivo LGTB que aparecen en él, lo que lo convierte en un auténto himno para el colectivo es el mensaje que aparece al final del vídeo, donde Taylor Swift hace una petición a sus fans para que dirigan sus firmas al Senado para la aprobación del Equality Act: "Mostremos nuestro orgullo pidiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes traten a todos sus ciudadanos con igualdad".

Si bien es cierto que este fue el acto más mediático de Taylor Swift a favor de los derechos de la comunidad LGTB, queremos aprovechar el tercer aniversario del lanzamiento de You Need To Calm Down para hacer un repaso por los diferentes momentos en los que la artista se ha comportado como una verdadera aligada en favor del colectivo, a través de donaciones, entrevistas, declaraciones y actos públicos en los que, si bien no se ha colocado en el foco de los medios, ha aportado su granito de arena para luchar por mejorar la sociedad.

Picture To Burn

Una de las canciones más conocidas de su disco debut, Picture To Burn, que hacía referencia a una desilusión amorosa tras un romance adolescente, contenía una frase de la que la cantante de Tennessee se arrepintió con el paso de los años y que omitió tanto del videoclip como de las diferentes plataformas en las que se podía escuchar una vez se dio cuenta de que podía ser problemática y considerada como homófoba para una parte del colectivo.

Taylor Swift - Picture To Burn

Además, se trataba de una canción que escribió con 15 años, que no ha cantado en los últimos 12 y que reflejaba una forma de afrontar una ruptura con la que años más tarde no se sentía identicada. La letra decía lo siguiente: "So go and tell all your friends that I’m obsessive and crazy/ That’s fine, I’ll tell mine/ You’re gay, by the way (Ve y dile a todos tus amigos que estoy loca y obsesionada, está bien, yo les diré a los míos que eres gay, por cierto)". Rectificar es de sabios, y así lo ha demostrado la cantante.

Welcome To New York

En su quinto disco, 1989, Taylor Swift abre el álbum con la canción Welcome To New York, donde se pueden leer unos versos en los que dice: "And you can want who you want: boys and boys, and girls and girls (Y puedes querer a quien quieras: chicos y chicos, y chicas y chicas)". Al ser preguntada durante una entrevista promocional, la cantante explicaba: "La canción está inspirada en lo que me gusta de Nueva York, que es una libertad y una celebración en torno a ser único. Y también escribí la canción cuando el matrimonio homosexual se hizo legal en Nueva York. Tengo muchos amigos que han sufrido por quienes son y a quien aman. Y no quería hacer todo un mundo de ello porque no se debería hacer todo un mundo en función de la persona a la que ames".

La portada de Entertaiment Weekly y el mural de ME!

En plena promoción del que sería su séptimo dísco, Lover, y antes del anuncio siquiera de la llegada de You Need To Calm Down, la cantante fue dejando pistas de que en su nuevo trabajo exploraría las diferentes formas de amor y de una celebración de las diferentes identidades de la sociedad. En el mural de ME!, que anunciaba la llegada de su primer single, y la portada que protagonizó para Entertaiment Weekly se puede observar un arcoiris en representación de la comunidad LGTB.

Su asociación con GLAAD

Más allá de su vídeo y petición al Senado de la aprobación del Equality Act en 2019, Taylor Swift ha celebrado la entrada en el mes del Orgullo de diferentes maneras. Una de ellas era con su asociación con la ONG GLAAD que antes mencionábamos. En 2021, publicaba en redes sociales el siguiente comunicado: "Quiero aprovechar este momento para agradecer a los valientes activistas, abogados y aliados por su dedicanción en la lucha contra la discriminación y el odio. Y como siempre, hoy mando mi respeto y amor para todos aquellos que de forma valiente viven su verdad, incuso cuando el mundo en el que vivimos todavía lo hacen muy dificil. A quién ames y cómo te identifiques no deberían ponerte en peligro, hacerte vulnerable o ser un lastre en tu vida. Con orgullo me uno a GLAAD en su #veranoporlaigualdad y uno mi voz junto con aquellos que apoyan el Equality Act".

Taylor Swift y Hayley Kiyoko

También en 2018, Taylor Swift salió en defensa de Hayley Kiyoko cuando la cantante lesbiana era critacada por unas declaraciones en las que afirmaba que la industria de la música la tachaba de "poco original" por volver a lanzar un videoclip hablando del amor entre mujeres, haciendo una comparación con Taylor Swift, cuyas letras siempre hablaban de romances heterosexuales, y no había ningún tipo de cansancio por parte de directivos y productores.

Taylor Swift, lejos de sentirse ofendida, se posicionó del lado de Kiyoko para defenderla: "Deberíamos aplaudir a los artistas que son lo suficientemente valientes como para contar su historia romántica de manera honesta a través de su arte. Yo nunca me he enfrentado a la homofobia y ella sí. Es su derecho denunciar a todos los que tienen un doble estándar sobre intereses románticos gays versus heterosexuales"

taylor swift defending hayley kiyoko from homophobes just cleared my skin and added an entire century to my life pic.twitter.com/IgdSOplWU7 — ellie 🌞 (@eleanorbate) March 31, 2018

Ambas artistas han compartido escenario en diferentes ocasiones desde entonces, y Kiyoko era una de las invitadas a participar un año después dentro del videoclip de You Need To Calm Down.

Elecciones al Senado de Tennessee en 2018

En octubre de 2018 Taylor Swift rompía el silencio que siempre la había caracterizado en sus apariciones públicas a lo largo de su carrera a la hora de hablar de política para posicionarse en las elecciones de Tennessee al Senado a favor del candidato demócrata y sobre todo, en contra de la candidata republicana que se hacía representante de los que ella misma denominaba como "valores cristianos".

La cantante publicaba un largo texto en su Instagram que decía lo siguiente: "Siempre he otorgado mi voto a aquel candidato que proteja y luche por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTB, y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o de género está MAL. Creo que el racismo sistemático que seguimos viendo en este país contra la gente de color es terrorífico, enfermizo y predominante. No puedo votar por alguien que no está dispuesta a luchar por la dignidad de todos los americanos, sin importar su color de piel, género o a quien amen".

Taylor Swift, que pedía a sus fans más jóvenes de Tennessee que se inscribieran para votar y que se implicasen políticamente, consiguió movilizar a más de 160.000 personas que se registraron para votar en las 24 horas posteriores a sus declaraciones en redes sociales, provocando lo que los medios calificaron como "The Swift Effect".

Taylor Swift dona 113.000 dólares al Tennessee Equality Project

En abril de 2019 Taylor Swift volvía a dar un paso al frente en favor de los derechos LGTB al donar 113.000 dólares al Tennessee Equality Project, un grupo asentado en Nashville que había reunido a más de 100 líderes religiosos para denunciar 6 leyes anti-LGTB conocidas como "The Slate of Hate", que estaban circulando legalmente por el país.

Video Music Award 2019

Taylor Swift Wins Video of the Year | 2019 Video Music Awards

En agosto de 2019 Taylor Swift gana dos VMAs gracias al videoclip de You Need To Calm Down, entre ellos el premio a Mejor videoclip del año, realizando una actuación en directo en la que volvía a dar protagonismo a un montón de drag queens y personas del colectivo LGTB que aparecieron en el videoclip y la acompañaron en el escenario. De esta manera, volvía a utilizar una aparición pública para pedir la firma del Equality Act, que reivindicaba que todas las personas fuesen tratadas igual ante la ley.