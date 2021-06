Voces con mucho orgullo: ¿qué referentes tienen los artistas LGTBIQ+?

“A quién le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo haga. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré”, dice Supremme Deluxe al final de cada episodio de Drag Race España junto a las concursantes citando una de las canciones más exitosas de Alaska. El tema, que salió en 1985, ha marcado a varias generaciones, convirtiéndose en todo un himno LGTBIQ+ y sirviendo de inspiración a miles de personas.

Alaska se convirtió en un referente LGTBIQ+. No porque ella hubiese dicho que perteneciese directamente al colectivo (¡eran los ochenta y la ambigüedad reinaba en el mercado!), sino porque en aquella época no había artistas que hubiesen hablado claro sobre su orientación o identidad sexual.

A pesar de eso, con el paso de los años, la sociedad fue avanzando y el colectivo LGTBIQ+ comenzó a conquistar derechos. Poco a poco, sus mensajes calaban más hondo en la sociedad y sus historias empezaban a consumirse de manera masiva en los medios.

Artistas como Freddie Mercury, Ricky Martin, Elton John o RuPaul abrieron un gran camino hacia nuevas generaciones, convirtiéndose en referentes de aquellas personas que vinieron después. Gracias a ellos, artistas como Miley Cyrus, Sam Smith, Troye Sivan o Demi Lovato han podido decir bien alto lo orgullosos que están de ser cómo son.

En España, también podemos estar muy orgullosos y orgullosas de los artistas que pertenecen al colectivo. En los últimos años han sido muchos y muchas los que han ido haciéndose su hueco en la industria musical. De hecho, algunas de ellas, llevan siendo referentes del colectivo desde hace principios de los 2000’s. Y sí, tienen sus propios referentes.

En busca de los referentes del pasado

“Los referentes que yo tengo me influyen por su trabajo, no por su condición sexual”, empieza diciéndonos Supremme Deluxe, la presentadora de Drag Race España. “Pero sí que es cierto hay determinados artistas que considero que son importantes para colectivo, bien por su compromiso, bien por su transgresión, bien porque con su mensaje o actitud han contribuido a que la sociedad poco a poco cambie. Por citarte alguno me gustan Tino Casal, Elton John, Chavela Vargas, LP y, por supuesto, Rupaul”, continúa explicando.

Por su parte, David Rees, a pesar de haber nacido a mitad de los noventa, asegura que creció sin ningún tipo de referente LGTBIQ+ en la música. “Realmente yo no tuve ningún referente que fuese abiertamente LGTBI. Tampoco una educación ni en casa ni en el colegio. No culpo a nadie. Al final tú creces en una época y en un entorno que es el que es”, asegura el joven de 26 años.

David, que acaba de lanzar su single Me gusta un chico, asegura que la primera vez que vio personas del colectivo en televisión fue con Física o Química y Skins.

Alba Reche y María Escarmiento hicieron historia de la televisión en España a ser las primeras personas en decir abiertamente que eran bisexuales en TVE. Lo hicieron en 2018…¡en 2018! “¿A parte de Chelo García Cortés, quién más? No había referentes bisexuales”, empieza diciendo Alba Reche.

“Fuimos las primeras personas que dijeron abiertamente en La 1 de TVE que éramos bisexuales”, continúa diciendo la artista de La Posada. La alicantina no tuvo muchos más referentes del colectivo que Queen durante su infancia. De hecho, la joven de 23 años creció sin ningún tipo de educación sexual que no fuese heteronormativa:

“Vengo de un colegio católico y cristiano donde solo se hablaba del amor al prójimo. Nunca se hablaba de ningún tipo de relación, ni de los chicos y chicas LGTB ni de los heterosexuales antes del casamiento. Es más, yo nunca tuve una educación sexual. Creo que la primera clase sexual no hetero normativo nos la dieron en Operación Triunfo”.

Su compañera, María Escarmiento, vio una serie donde por fin normalizaba las relaciones bisexuales y homosexuales entre mujeres: “Yo vi The L World entera y ahí me caté de varias cosas, la verdad. Sin embargo, yo ahí ya había follado con chicas. No me descubrieron nada”.

El caso de Samantha Hudson fue distinto. La artista, que se hizo conocida gracias a su tema Maricón cuando tenía tan solo 15 años, tuvo de referencia a su hermano:

“Tuve la suerte que la barrera de la orientación sexual la tenía hecha completamente añicos gracias a mi hermano, que es un maricón muy grande. Crecí sin ningún tipo de estigmas, sabiendo lo que era ser gay y cómo percibía la gente lo que era. Eso fue coger un atajo completo que me permitió centrarme en otras cosas y desarrollar más mi discurso que otras personas que tienen que enfrentarse solas al estigma de la homosexualidad”.

Además, Samantha escuchando canciones de Putilatex, La Prohibida y viendo vídeos de los shows de Que trabaje Rita. “Desconocía que fuese una fiesta y dónde se hacía”, recuerda la artista de Dulce y Bautizada.

Warmi, que lleva desde 2017 sacando canciones como La Herida o Ya no pienso en él, bebió de las grandes divas: “Eran mis referentes. Christina Aguilera, Britney Spears… nos refugiábamos en ellas. Nos han influido muchísimo”.

El primer recuerdo que tiene de un artista LGTBIQ+ es de Freddie Mercury: “Llegó a ser una gran estrella y cuando murió solo se hablaba de eso”. Además, nombra a Mauri y Fernando de Aquí no hay quien viva como dos de los primeros personajes que abiertamente homosexuales que vio en televisión.

Encontrando los referentes del futuro

Aunque en la última década haya cambiado mucho el panorama musical y los jóvenes puedan encontrar más referentes, lo cierto es que es difícil encontrar personas LGTBIQ+ en las listas de éxitos.

“Si tú miras la lista de éxitos en España, intenta encontrar a alguien LGTBI español en esa lista. No está. El reflejo de la realidad es que en el top 50 no hay. Ahora mismo solo está Lil Nas X, que ha sacado un temazo, pero es a nivel internacional”, dice David Rees.

Warmi, también pone de ejemplo a Lil Nas X como referente actual:

“Es abiertamente maricón y lo ha petado con su canción y su videoclip. Las cosas van cambiando. Es guay que la gente de mi generación ha crecido escuchando música de heteros para heteros y viendo películas Disney, hayamos aprendido a sobrevivir y a empoderarnos con lo que somos.”

Alba, por su parte, asegura que todavía queda mucho por hacer y que, a pesar de que cada vez hay más artistas abiertamente LGTBIQ+, no se ve reflejado en parte de la industria: “El otro día encontré una playlist LGTBIQ+ y no había ni un solo artista del colectivo”.

¡Y no será por falta de artistas y canciones que hablan del colectivo! “Mejor que los espacios LGTB los ocupen personas LGTB. Pero también hay que hacerles entender a los de más y a los peces gordos que tenemos muchas más cosas que decir”, dice Samantha Hudson.

“Somos un aparado indie en una plataforma, pero jamás el plato principal. Somos el postre. Hay que acabar con eso”, añade Samantha.

Sin duda, aunque todavía queda mucho por hacer, cada vez hay más artistas que hablan sobre temas LGTBIQ+ en sus canciones. Y es que, la música, como cualquier otro arte, tiene la capacidad de mostrar todo tipo de realidades.