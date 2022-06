La evolución de los artistas en la industria musical: ¿Por qué cambian de estilo?

Los artistas musicales comienzan sus carreras explorando sonidos que puedan representarles para hacer sus primeros pasos dentro de la industria. Cuando los encuentran, no siempre permanecen con ellos y pueden realizar cambios por diversos motivos. Desde la poca representación personal que les transmiten hasta las adaptaciones a los nuevos géneros que van surgiendo y, de esta manera, no quedarse a un lado en la música.

Multitud de artistas experimentan cambios en su carrera, aunque algunos lo hacen de una manera más notable que sorprende tanto a sus seguidores como al resto de personas. El caso más reciente lo encontramos en Demi Lovato, quien ha experimentado a lo largo de su carrera diferentes fases y estilos, pero que parecía que tenían una continuidad. Sin embargo, acaba de comenzar una nueva etapa mucho más rockera tanto musicalmente como físicamente, mostrando una personalidad con la que quiere contar una realidad mucho más cruda y verdadera sobre el problema que sufrió con las drogas y sus adicciones.

Demi Lovato - Skin Of My Teeth

“Me di cuenta de que realmente quiero hacer esto por mí misma y quiero hacer el mejor álbum posible, algo que realmente represente quién soy”, dijo la artista en una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Según Demi Lovato, esta es la mejor manera de hacerlo porque, por fin, se encuentra limpia y sobria. En su caso, es un cambio de estilo que pretende enseñar quién es en realidad.

Cambiar para evolucionar en la industria

Sin embargo, no todos los artistas cambian su estilo musical por demostrar quiénes son, sino para evolucionar dentro la industria. Trayéndolo al ámbito nacional, hay varios cantantes cuyo género no es el mismo que cuando comenzaron, como, por ejemplo, Rosalía. Antes de convertirse en una completa Motomami, la artista inició su camino con Los Ángeles, un disco que era flamenco puro. Sin embargo, a medida que tuvo más popularidad empezó a experimentar con diferentes sonidos, como el hip-hop, creando fusiones entre ellos. Con ello, llegaron, sobre todo, las canciones posteriores a El Mal Querer, ya que se hizo más internacional y colaboraba con personas de la talla de J Balvin, Ozuna o Billie Eilish.

Rosalía - De Plata

¿Por qué este cambio? “Creo que ella ha hecho la evolución que ella quiere mezclada con la evolución que pide el mercado”, comentó Iñaki De La Torre, colaborador de La Ventana, programa de la Cadena SER. Fue un camino que a muchos de sus seguidores no les gustó, pero que Rosalía vio necesario para seguir creciendo como artista y adaptarse a los nuevos tiempos.

Otro artista destacable es C.Tangana. Los inicios del cantante se centraron en el rap, bajo el nombre de Crema, donde se hizo muy conocido dentro de dicho mundillo. Transitó por el trap y, sin embargo, con el lanzamiento de El Madrileño cambió por completo haciendo un sonido más tradicional alejándose de su estilo rapero. Consiguió colaboraciones con Gipsy Kings o La Húngara, entre otros, y mezcló la música española y lo urbano.

C. Tangana, Niño de Elche, La Hungara - Tú Me Dejaste De Querer

“Creo que el estilo no tiene una definición propia, cuando miras a una persona, sabes si lo tiene o no”, dijo en una entrevista para EFE. C Tangana considera que los géneros musicales evolucionan a la vez que lo hace la persona.

Cambio de estilo, pero no musical

No necesariamente tienen que cambiar sus estilos musicales, sino que muchos artistas lo hacen en su estética. El ejemplo más claro se encuentra en Billie Eilish. Cuando se lanzó su disco Happier Than Ever, la cantante modificó por completo el color de su cabello. De moreno con verde a rubio. Un cambio radical que tuvo un motivo muy claro: el anonimato.

La evolución musical siempre está presente en todos los artistas porque descubren nuevos sonidos y técnicas para hacer canciones mejores. Sin embargo, el cambio radical de Billie Eilish se produjo porque no podía ir a ningún lado con el pelo de color verde que lucía y era muy reconocida por fans, prensa e incluso acosadores. No a todo el mundo le gustó esta modificación e incluso tuvo que soportar comentarios de sus propios seguidores pidiendo la vuelta de “la antigua Billie”: “Sigo siendo la misma persona”, dijo la artista en Elle.

Billie Eilish - Happier Than Ever (Official Music Video)

No solo cambio capilarmente, sino también de vestuario. En sus inicios, no quería ser sexualizada y por ello, vestía con ropa ancha que no mostrara ninguna “parte íntima”. Sin embargo, en la etapa de Happier Than Ever comenzó a ir menos tapada, por decisión propia y llegó a perder casi 100.000 seguidores.

Cada artista tiene sus propios motivos para cambiar el rumbo y el estilo de su carrera musical. La evolución siempre es necesaria y demuestra la versatilidad de cada uno de los cantantes que escuchamos. No siempre son modificaciones acertadas para su público, pero si se sienten cómodos y más representados es lo mejor que pueden hacer.