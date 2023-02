¿Qué tipos de música existen? Estos son los principales géneros musicales del mundo

Si hay algo capaz de unirnos a todos, eso es la música. Y es que, aunque a unos nos guste más un estilo musical que a otros, la emoción que sentimos al escuchar las cuerdas de la guitarra de nuestro artista favorito, los primeros acordes de una canción de nuestra girlband de cabecera o incluso las primeras notas de una sonata de música clásica cuando somos unos verdaderos amantes de los violines y las cuerdas, es para todos la misma.

Pero ¿te has preguntado alguna vez cuántos tipos de música o géneros musicales existen en el mundo? Si la respuesta es sí, estás de suerte, porque desde LOS40 hemos recabado toda la información que necesitas para conocer un poco más sobre muchos de los géneros musicales más importantes de todos los tiempos y encuentres la inspiración que quizá necesitas para lanzarte a escuchar música nueva. ¿Quién sabe si vibrarás igual que con tu artista favorito?

Los principales géneros musicales

1. Música clásica

La música clásica es la madre de casi todas las músicas. Se considera música clásica a la totalidad de obras o composiciones musicales creadas durante el clasicismo, es decir ente los años 1750 y 1820 en Europa.

Los máximos exponentes de la música clásica son Wolfgang Amadeus Mozart, Johan Sebastian Bach, Ludwing van Beethoven, Vivaldi, Verdi, Tchaikovsky, Wagner, Chopin y Shubert.

· Beethoven · Sinfonía n.º 5 · Completa.

2. Blues

El blues es una forma musical o un género musical que nació en lo más profundo del sur de Estados Unidos, concretamente en el delta del río Misisipi, alrededor de 1860. Este tipo de música de origen africano aterrizó en el continente americano mezclando cánticos característicos de los obreros durante sus largas jornadas de trabajo, gritos, espirituales y baladas clásicas de la cultura afroamericana.

Entre los cantantes de blues más conocidos de todos los tiempos están BB King, Rory Gallagher, Joe Bonamassa, Gary Moore, Jimmi Hendrix, Etta James, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Carlos Santana, Rory Gallagher, Muddy Waters, Willie Dixon, Bessie Smith y Sonny Boy Williamson.

The Thrill Is Gone

3. Rhythm and blues o R&B

El rhythm and blues, más conocido por su abreviatura R&B es un género musical nacido también en Estados Unidos pero en este caso, en la década de 1940. El R&B se formó a partir de la unión de las piezas clave del blues, el jazz y el góspel, y se caracteriza por sus ritmos insistentes y mucho más pegadizos y bailables que los del jazz.

El R&B fue el predecesor del famoso rock and roll y algunos de sus máximos exponentes son Witney Houston, Alicia Keys, Michael Jackson, Beyoncé, Aretha Franklin, Prince, Ray Charles, James Brown, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross y Rihanna, entre muchos otros artistas.

Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

4. Jazz

El jazz es un estilo musical que surgió en Nueva Orleans (Estados Unidos) a finales del siglo XIX como medio de respuesta y protesta colectiva ante la opresión y el estado de esclavitud al que se veía sometida la comunidad negra en el país.

Este género musical, caracterizado por la presencia de bandas formadas por varios músicos tocando el trombón, la corneta y el clarinete, fue la vía de escape de los ciudadanos afroamericanos, que utilizaban ritmos no melódicos, la mayoría de veces improvisados, para expresar su descontento y su pesar.

Los artistas más importantes del género del jazz de todos los tiempos son: Duke Ellington, Thelonious Monk, Charlie Parker, Charles Mingus, Miles Davis, Ella Fitzgerald, John Coltrane y Louis Armstrong.

Louis Armstrong - What A Wonderful World

5. Soul

El soul es quizá el género musical más difícil de definir. Se clasifica como soul a una gran parte de la música afroamericana que se hizo en Estados Unidos entre la 1950 y 1970 reinterprtetando los ritmos del R&B, por lo que muchos de los mayores exponentes de este estilo de música lo son también en otros coetáneos como es el caso de Stevie Wonder, Aretha Franklin, James Brown, Ottis Reding o Al Green.

Aretha Franklin - Respect (Official Lyric Video)

6. El Funk

Como derivado del jazz y del soul, en la segunda mitad de la década de 1960 apareció en Estados Unidos el funk, un tipo de música popular caracterizada por los ritmos fuertes, pausados y sincopados en la que se reduce la importancia de la melodía y la armonía y a cambio se le da mucha más presencia a la línea de bajo y a la percusión.

Algunos de los cantantes más famosos de funk de la historia son Prince, James Brown, George Clinton, Barry White, Grace Jones, Curtis Mayfield, Tim Maia, Sylvia Robinson, así como las bandas Kool & the Gang, Wild Cherry, Funkadelic y Parliament.

My Name Is Prince

7. Rock and roll

La expresión inglesa rock and roll, que originariamente definía los bandazos que dan los barcos cuando no hay buena mar, acabó convirtiéndose en el nombre del que, sin duda, ha sido el género musical más rompedor de la historia de la música.

El rock and roll nació alrededor de 1950 en Estados Unidos para acabar con las baladas lentas que los jóvenes acostumbraban a bailar. Presentándose como un género musical mucho más rebelde, el rock and roll no es más que una evolución del blues en la que el ritmo se convertía en binario y era rápido y muy marcado. A este, le acompañaba una melodía muy sencilla y una instrumentación basada en las guitarras eléctricas, las baterías, los bajos y los pianos, aunque siempre podían sumarse más instrumentos.

Dentro del género del rock existen subgéneros que, aunque tienen sus particularidades, siempre mantienen la esencia guitarrera y con ritmos marcados y sencillos de este tipo de música, como pueden ser el glam-rock, el rock psicodélico, el punk rock, el folk rock, el heavy metal, el rock progresivo, el blues rock, el surf rock y el rock instrumental, entre otros.

Elvis Presley - Jailhouse Rock (Music Video)

Algunos de los artistas del rock más relevantes de todos los tiempos son Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Halley, David Bowie y Ozzy Osbourne, entre otros, así como bandas de la talla de Queen, The Rolling Stone, The Beatles, U2, Pink Floyd, Lez Zeppeling y The Who.

8. Pop

Y después del rock, llegó el pop. Nacido en la década de 1960 este género musical coge elementos del rock and roll y de la música popular o folcklorica británica para conformar un nuevo tipo de música con una estructura sencilla en la que la melodía es la gran protagonista.

Aunque hay muchos tipos de pop o pop music, como se conocía a este género en un inicio, todas las canciones de este género se caracterizan por no ser muy largas, contar con un estribillo que se repite en varias ocasiones y tener letras más o menos sencillas y pegadizas.

Algunos de los artistas de mayor referencia en el mundo del pop son Madonna, Michael Jackson, Bruno Mars, Elton John, Rihanna, Billie Eilish, Ariana Grande, Pink, Justin Timberlake, Britney Spears, las Spice Girls, One Direction, Dua Lipa y Rosalía, entre muchos otros.

Madonna - Material Girl (Official Video) [HD]

9. Música rap

El rap tiene su origen a finales de la década de 1970 en los barrios más marginales de Nueva York como una derivación del funk, y su aparición, enmarcada por la cultura del hip hop de Estados Unidos, significó una verdadera revelación en el mundo de la música, ya que por primera vez, la letra se imponía a los ritmos musicales dándole valor a las rimas, el habla rítmica y la entonación en la palabra hablada.

Dentro del rap hay varios subgéneros, siendo los más populares el Boom Bap de Nueva York, el G-Funk, California y el dirty south, el crunk y el trap.

Algunos de los raperos más célebres de la historia de este género musical han sido Tupac Shakur (2pac), La Rock, The Notorious B.I.G, Rakim, 50 Cent, Jay Z, Eminem, Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake y Ice Kube, entre muchos otros.

Me Against The World

10. Música Disco

El R&B derivó con los años en lo que ahora se conoce como música disco, un tipo de música bailable que surgió en la década de 1970 que mezclaba elementos del rythm and blues, del funk y del blues con ritmos latinos y psicodélicos para crear, sobre un compás 4/4 repetitivo, un sonido en el que el ritmo era el único protagonista.

Abba - Dancing Queen (Official Music Video Remastered)

11. Reggae

Uno de los derivados del rock es el reggae. Este género musical surgió en Jamaica en los años 60 y fue una adaptación rápida y positiva del rock and roll. Se caracteriza por sus melodías suaves, un ritmo marcado sincopado conocido como el latido de corazón y repetitivo influenciado por las letras y el sonido del movimiento rasta.

El rey indiscutible del reggae es el cantante y compositor jamaicano Bob Marley, aunque también son personalidades destacadas de este género musical otros artistas como Peter Tosh, Bunny Walter, Jimmy Cliff, Manu Chao, Sean Paul y Macka Diamond, entre muchos otros.

Bob Marley - Is This Love

12. Reguetón

El reguetón, antes conocido como música underground, es un género musical derivado del reggae en español que nació en Puerto Rico en la década de los 70 coincidiendo en el tiempo y el espacio con la aparición y expansión de la cultura hip hop y, por lo tanto, del rap, que se caracteriza por el uso de bases repetitivas y pegadizas y un ritmo de bajo que hace de este género musical un estilo absolutamente bailable que evoca a la sensualidad.

Algunos de los artistas de reguetón más famosos de todos los tiempos son Daddy Yankee, Bad Bunny, Don Omar, Karol G, Maluma, Anuel AA, Rosalía, Bad Gyal, J Balvin, Ozuna, Nicky Jam y Wisin & Yandel, entre otros.

Ella Me Levanto - Daddy Yankee (Official Video)

Otros géneros musicales populares en el mundo