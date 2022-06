Halsey despierta los gritos de sus fans cantando 'Running Up That Hill (A Deal With God)' de Kate Bush

Desde que la cuarta temporada de Stanger Things se estrenase el pasado 27 de mayo, han sido muchos los que han celebrado esta nueva tanda de espisodios de la ficción creada por los hermanos Duffer, donde la ciencia ficción que caracteriza a la serie da un paso más allá y se introduce en el terror.

Muchos han sido los records batidos por Stranger Things, que se convertía en el mejor estreno de la historia de Netflix al conseguir 287 millones de horas de visionado en su primer fin de semana, sumando otros 335 millones en la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

Además, ya hemos relatado una de las consecuencias más importantes de la serie a nivel musical. Y es que el estreno de Stranger Things provocó que la canción Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush sufriese un aumento del 8.700% en sus reproducciones dentro de Spotify, convirtiéndose en un éxito instantáneo que la colocaba en el mapa para las nuevas generaciones, llegando a superar durante dos días consecutivos al hit As It Was de Harry Styles con más de 8,5 millones de reproducciones diarias, una canción (la de Styles) que por otra parte ha batido también sus propios records.

Tal ha sido el éxito de la canción de Kate Bush en la serie que la propia cantante agradecía su acogida en redes sociales, anunciando los hermanos Duffer también una nueva conjunción entre la música de Bush y la serie en el volumen 2 de la cuarta temporada que se estrenará el 1 de julio.

u guys gotta stop or I’m gonna add it to the set lmao https://t.co/tUFMBIh6FS — h (@halsey) June 12, 2022

Además, artistas y fans de todo el mundo se han lanzado a realizar covers del éxito de la británica. Entre ellas la cantante Halsey, que durante su concierto de la gira Love and Power Tour que tenía lugar en Governors Ball Music Festival de Nueva York sorprendía a los miles de asistentes interpretando su propia versión de Running Up That Hill (A Deal With God), sabiendo aprovechar el momento y declarándose fan de la serie.

Las imágenes de lo ocurrido no tardaron en compartirse en redes sociales y convertirse en virales durante este fin de semana. Unas imágenes de las que se ha hecho eco la propia Halsey, muy activa últimamente en su perfil de Twitter, que compartía también el vídeo de su actuación con el siguiente mensaje: "chicos tenéis que parar, voy a añadirla a la lista lmao".

Si la cantante continuará interpretando la cover de la canción durante la gira solo el tiempo lo dirá. Lo que sí que parece evidente es que Running Up That Hill (A Deal With God) está viviendo una segunda época dorada aún más fuerte que la primera que tuvo 37 años atrás.