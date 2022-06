Sofía Ellar anuncia Calma, el tercer single de su disco “Y 23”

Sofía Ellar está a punto de sacar Calma, el tercer adelanto de su próximo disco, Y 23, que saldrá el 2 de septiembre. Después de sorprendernos con el anuncio del álbum, nos trajo Canción de Radio, su última tema que sacó el pasado 26 de mayo y que nos hizo transportarnos al verano.

Este nuevo single será el último que comparta la artista hasta que salga el álbum que está preparando. Como ha comunicado por sus redes sociales, los días 15 y 16 de junio estará grabando el videoclip, “buenos días pichoncines míos: breve parte musical y personal. Este miércoles y jueves rodamos el videoclip del tercer y último single que compartiré con vosotr@s hasta que por fin salga el disco”.

El videoclip promete, pues la cantante se ha colocado el pañuelo, se ha pintado los labios y se ha desplazado hasta unos desguaces para grabar. Sí, unos desguaces. En él mostrará una historia que la artista nos invita a conocer el final, “me he pintado los labios de rojo, me he colocado un pañuelo, y me volveré a reencontrar con @oceanlifedc pero ahora en una situación surrealista. Veremos cómo acaba la historia esta vez… vamos a rodar en los desguaces “EL CHOQUE” porque una vez más, (su compañero) cino (el que me debe no sé cuántos tuppers) se ha vuelto a prestar para ayudarme a hacer mis benditas locuras realidad”.

Con estas palabras nos dejaba una foto en la que se veía a Sofia junto a una máquina del desaguace y muchos coches de fondo amontonados. Aún no sabemos que estará tramando, lo que si ha explicado es que se siente más ella que nunca y que jamás hay que olvidarse del niño que llevamos dentro, “ayer tuve un día libre y fui más Sof que nunca y me echaba de menos… recordad que no hay que perder el norte jamás ni olvidarte del niñ@ que tod@s tenemos dentro”.

“Habrá sorpresas”

Lo que sabemos hasta el momento es que en este video reaparecerán caras y varias sorpresas, “todavía no hemos rodado ni el videoclip, pero habrá sorpresas varias y algún que otro rostro que volverá a aparecer … y si no, preguntadle a @oceanlifedc, porque, amigo, tenemos que terminar esa historia…. No me puedes dejar colgada en “y 23” y de esa manera”.

Además de esto, Sofia Ellar ha compartido por Instagram un video de las imágenes grabadas en el desguace, donde se puede ver a la artista dentro de un coche con un pañuelo y gafas de sol, como había prometido. “Se va a liar, y la voy a liar”, con estas palabras terminaba el adelanto, que solo ha dejado más curiosidad entre su público.

Libre Tour

Mientras trabaja en sus nuevos proyectos, también tiene diferentes fechas programadas para Libre Tour, la gira que dará por la geografía española. Comenzará el 15 de julio en Gran Canaria y acabará el 17 de diciembre en Zaragoza, pasando por Bilbao el 21 de octubre, Alicante el 12 de noviembre o Madrid el 15 de diciembre, entre ellas.