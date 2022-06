‘The Last of Us Parte I’ estará disponible en PlayStation 5 el próximo 2 de septiembre

Un remake creado desde cero. The Last of Us Parte I ha sido creado desde cero para PlayStation 5, modernizando las mecánicas de juego, mejorando los controles y ampliando las funciones de accesibilidad para que todos los jugadores puedan disfrutar de la obra. Además, también se han mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PS5, se ha integrado además el audio 3D, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos.

Así lo ha confirmado Sony Interactive Entertainment como broche del Summer Game Fest. Para realizar este gran anuncio Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, y Troy Baker y Ashley Johnson, los actores que interpretan a Joel y Ellie, los icónicos protagonistas de The Last of Us Parte I, acompañaron a Geoff Keighley en el escenario, presentador del evento.

El videojuego se pondrá a la venta el próximo 2 de septiembre para PlayStation 5 y ya está en desarrollo para PC. Además The Last of Us Parte I, que incluirá su precuela Left Behind, ya está disponible para reserva en PlayStation Store. Casi 10 años después de su lanzamiento original, volvemos a meternos en la piel de dos de los protagonistas más icónicos del siglo XXI: Joel y Ellie.

El juego contará con dos versiones diferentes: Edición Estándar y Edición Digital Deluxe. La Edición Estándar (79,99 €) incluirá la historia completa de The Last of Us Parte I y el capítulo previo Left Behind. Por su parte, la Edición Digital Deluxe (89,99 €) también incluye el desbloqueo anticipado de 2 mejoras de habilidad, mejoras de pistola y fusil, flechas explosivas, un filtro punk titilante, el modo Carrera de velocidad y seis aspectos de armas.

The Last of Us es, probablemente, el mejor videojuego de Playstation 3 y de toda una generación. Una obra de arte sin precedentes y que, muy difícilmente se podrá superar. En esta consola se quedan juegazos como Infamous o Heavy Rain, que simplemente no llegan por culpa de Naughty Dog.

The Last of Us Part I is a complete remake of Naughty Dog’s original game. Hits PS5 September 2.



Full details: https://t.co/5yZYu2SF0B pic.twitter.com/TwdKGeJP86 — PlayStation (@PlayStation) June 9, 2022

Ahora le toca el turno a toda una generación de descubrir uno de los videojuegos que marcaron época y que abriría el universo The Last of Us que ha contado con el proyecto de serie de televisión, una segunda entrega para nuestras consolas, cómics... Si ya lo jugaste en PlayStation 3, ¿volverás a hacerlo en PS5?