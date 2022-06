Violeta Mangriñán, Laura Escanes o Paula Echevarría demuestran que el verde es el color de la temporada

“Verde que te quiero verde”. “La que de verde se viste, por guapa se tiene”. Son frases hechas en torno a un color que no suele convencer a todo el mundo porque no siempre es el más favorecedor. Claro que, al final, es cuestión de tendencias y parece que este verano toma protagonismo.

No hay más que echar un vistazo a los estilismos de las influencers de nuestro país para tener claro que este color no puede faltar en nuestro armario de esta temporada. Hemos seleccionado unos cuantos ejemplos por si alguno tenía dudas.

Paula Echevarría

La actriz es una de las que se han apuntado al color de moda. Paula compartía uno de sus outfits en el que se comparaba con una manzana. “Apple lover 🍏 Invadida por la energía del verano!”, escribía junto a la imagen que nos permitía ver su total look de H&M en este tono. Y claro, su muro se llenaba en seguida de corazones verdes de todos los que apoyaban su elección. Y no eran pocos.

Violeta Mangriñán

Hará un par de semana, Violeta Mangriñán publicaba unas fotos desde Ibiza en la que no solo presumía de barriga, que está en esa etapa en esta recta final de su embarazo, sino que dejaba constancia que el verde para los complementos funciona, en su caso, utilizando ese color en bolso y sandalias.

Laura Escanes

La mujer de Risto Mejide también se apunta al verde y lo hace de una manera muy sutil: la manicura. Es el color que se ha puesto en los últimos días. “💚✨🫶🏼”, compartía junto a la imagen que nos muestra sus manos. Claro que ese color neón crea confusión sobre el tono real.

“¿Verdes o amarillas? Mi hija dice que son verdes 😅💚💛”, planteaba en sus redes. Y los niños nunca mienten, así que, nos apuntamos al verde. Y que conste que no ha sido puntual, que hace unos días la veíamos con un bolso y unas sudaderas del mismo color.

María Pombo

María Pombo es otra de las que ha apostado por una manicura fresca y llamativa en la que ha combinado verde y amarillo. Como en el caso de Laura Escanes, cambia la tonalidad depende quién la mire. “Papín ha decidido no opinar 🫠💚🧃☘️🫶🏼 los colores que he usado son ‘yellow energy’ y ‘fight for it’”, explicaba.

Soraya

También ha optado por el verde Soraya que se ha ido de promoción a Sevilla y ha querido rendir homenaje a Andalucía con ese color. “💚Verde Que te quiero verde 💚 De promoción en Sevilla estos días! Creo que he elegido los días más fresquitos 🤭”, compartía en redes.

Y es cierto que para esta ola de calor que estamos sufriendo quizás un vestido de manga larga no sería la opción que muchos escogerían, pero sobre el color, ninguna pega, que ya vemos que es tendencia. En su caso a través de un diseño de CeliaB que combina el verde con unos soles fucsias.

Dulceida

Sin duda la prenda estrella en vacaciones es el bañador o el bikini en el caso de muchas de las influencers. Y ahí también ha llegado el verde. No hay más que ver la última colección de Dulceida que ha lucido ella misma.

“Verde brilli brilli 🌴 soy pesada pero es que estoy in love con mi cole de bikinis 🪸”, compartía junto a una imagen de esas que sirven de escaparate.

Si tienes pensado salir de compras, ya sabes qué color puedes tener en cuenta.