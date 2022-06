Natalia Lacunza aclara su relación con Eurovisión y su postura ante el Benidorm Fest

Natalia Lacunza acaba de lanzar su primer álbum de estudio y hace unos días la tuvimos en los estudios centrales de LOS40 para hablar de los entresijos de este trabajo, Tiene que ser para mí. La cantante desveló el motivo por el que ha tardado tanto en salir este trabajo, pero también compartió con nosotros su opinión sobre la industria musical. Fue una entrevista variadita y, como tal, no pudimos dejar de preguntarle por el Festival de Eurovisión y el Benidorm Fest.

En el año 2019, Natalia Lacunza pudo haber representado a España en el popular certamen de música. Era una de las condiciones que tenían que aceptar los concursantes de Operación triunfo para participar en el concurso. La artista fue candidata con dos canciones: La clave en solitario y Nadie se salva junto a Miki Núñez. Sin embargo, ella, en ese momento, expresó abiertamente que no quería ir.

Natalia y Niki cantan 'Nadie se salva' en 'OT 2018'

Ha dado sus razones en varias ocasiones. No obstante, en LOS40 quisimos preguntarle si con la aparición del Benidorm Fest ha acercado posturas con el Festival de la Canción. ¿Su respuesta?

"El tema no era Eurovisión, era lo que implicaba en ese momento. No tengo nada contra Eurovisión. De hecho, me encanta", afirmó Natalia Lacunza, quien quiso poner de ejemplo la candidatura de Chanel para explicar lo que sintió ella durante la preselección en la que le tocó participar hace varios años. "Chanel lo ha hecho genial. Es una persona muy profesional que lleva un tiempo preparando su propio proyecto y, de repente, nace con esto y tiene muy claro que es lo suyo".

Entrevista completa de Natalia Lacunza

Y añadió: "Yo, sin embargo, iba a ir con una canción que no me gustaba, una canción que no era mía, que no me representaba. Y ni siquiera tenía ningún tipo de recorrido. Cero unidades de kilómetros hechos. No tenía sentido que fuera porque prácticamente acababa de nacer".

Para terminar, Natalia Lacunza desveló su postura respecto al Benidorm Fest. ¿Tiene pensado presentarse a una futura edición del festival? Mucha atención a lo que dice la cantante de Cuestión de suerte: "Si dentro de un año me sale una canción que puede encajar en el contexto de Eurovisión no me importa presentarme al Benidorm Fest. Todavía no ha llegado a esta inquietud, pero estaría guay".