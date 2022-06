Cinco razones para no perderse el Mallorca Live Festival 2022

Nos encontramos en plena temporada de festivales. ¡Y qué ganas teníamos de poder disfrutarlos por todo lo alto! Este 2022 nos está regalando grandes momentos musicales encima de los escenarios. Gracias, en parte, a la larga lista de festivales que hay en nuestro país y que nos están trayendo a algunos de los artistas más queridos de la industria.

¿Y cuál es una de las citas imprescindibles para los amantes de la buena música? Nada más y nada menos que el Mallorca Live Festival 2022. Los próximos 24, 25 y 26 de junio, la isla balear se convertirá en una auténtica fiesta musical. Tres días de música en los que algunos de los mejores grupos internacionales del momento pasarán por el escenario.

Esta quinta edición viene más fuerte que nunca, apostando por primera vez por tres días de festival y un cartel muy internacional. Y si te animas a acudir, te dejamos por aquí el enlace para conseguir entradas. Para ir calentando motores de cara al festival, te dejamos cinco razones para no perdértelo. ¡Toma nota!

Christina Aguilera

¿Qué más necesitamos? Christina Aguilera vuelve a España tras 18 años. La diva del pop actuará en nuestras fronteras por primera vez en el Mallorca Live. ¿Quién no sueña con cantar algunos de sus mayores clásicos? Genie in a bottle, Dirty o Beautiful son tres canciones que no pueden faltar en su repertorio.

Además, seguro que la estrella internacional también se anima a interpretar algunas de sus nuevas canciones en español. Queremos cantar Pa Mis Muchachas hasta quedarnos afónicos.

Muse, Justice, Blessed Madonna y Peggy Gou

Pero el cartelazo internacional no se termina con Xtina. ¡Ni mucho menos! Este año, el Mallorca Live Festival ha apostado por una larga lista de estrellas de fuera. Desde el mítico grupazo Muse, que tantos himnos nos ha regalado a lo largo de los años, hasta las DJs Blessed Madonna y Peggy Gou.

C. Tangana

La crítica y el público ya se ha rendido ante el espectáculo que monta C. Tangana en cada uno de sus conciertos. El Madrileño está dejando sin palabras a todos los asistentes de su show, recreando una sobremesa musical. Parece que esta fórmula podría repetirse en el Mallorca Live.

De este modo, los asistentes podrán cantar Demasiadas Mujeres, Tú me dejaste de querer, Ateo o Ingobernable a pleno pulmón. ¡Una auténtica fantasía!

Delaporte, Alizzz, Guitarricadelafuente o Sen Senra

Pero el talento nacional no se queda en C. Tangana. ¡Ni mucho menos! Hay toda una oleada de estrellas musicales de nuestras fronteras en el cartel. Desde Delaporte hasta Alizzz, pasando por la magia de Guitarricadelafuente o el rollazo de Sen Senra. Una oportunidad para poder disfrutar de estos talentos que marcan el futuro de la música española.

Mallorca, el escenario perfecto para un festival

¿Qué mejor manera de celebrar el principio del verano que con un festival en Mallorca? Y es que, durante las horas que no estés escuchando a tus grupos favoritos, puedes aprovechar para escaparte a una paradisiaca cala, bañarte en las aguas cristalinas del Mediterráneo o pasearte por la preciosa ciudad de Mallorca. ¡Todo ventajas!